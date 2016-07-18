Kantiere Kairòs: musica e spiritualità in concerto a Lorica

Il 30 e 31 luglio a Lorica, nella Sila, due giorni di preghiera e musica per i giovani con il concerto rock del Kantiere Kairòs

Mancano pochi giorni all’incontro dei giovani “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”, due giorni tra preghiera, concerti, incontri e meditazioni che animeranno il 30 e 31 luglio il territorio di Lorica(Cosenza), centro di bellezze naturali nel cuore del Parco Nazionale della Sila.k

Il concerto del Kantiere Kairòs a Lorica

Durante la manifestazione, sabato 30 luglio la musica e la carica trascinante del Kantiere Kairòs, riempirà con uno spettacolo live all’insegna del rock lo scenario meraviglioso delle rive del Lago Arvo.

La Christian Band infatti condividerà con tantissimi giovani (sono previsti oltre 500) l’incontro organizzato dalla Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano, in concomitanza con la GMG 2016, e che vedrà il concerto della band sabato sera subito dopo la diretta della Veglia da Cracovia con Papa Francesco.

Inno dell’evento è il brano Basta farlo (Misericordia), il nuovo singolo energico e veloce, composto dal Kantiere Kairòs in occasione dell’Anno Santo straordinario, che traduce le Opere di Misericordia con un linguaggio quotidiano e contemporaneo.

Ad accompagnare il singolo Basta farlo (Misericordia), in attesa del videoclip ufficiale che sarà registrato proprio nel corso dell’evento a Lorica, è stato pubblicato un lyric video, visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=XsSgCPGa22s

In preparazione a questo importante evento, nello spirito di condivisione, il Kantiere Kairòs ha inoltre deciso – con un gesto che va controcorrente alle logiche della commercializzazione della musica – di non caricare il brano sui digital store, ma di regalarlo a tutti con un DOWNLOAD GRATUITO dal sito di Rockit al link:https://www.rockit.it/kantierekairos.

La band

La band – che porta sui palchi la fede, capace di trasformare ogni concerto in una grande festa musicale – è formata da Antonello Armieri (voce e chitarra acustica), Davide Capitano (basso), Gabriele Di Nardo (batteria), Giuseppe Di Nardo (chitarre) e Roberto Sasso (tastiere).

Il programma oltre la musica

Oltre la musica (sabato pomeriggio ci sarà anche il concerto degli Onda Kalabra) e la rete di relazioni, il cuore dell’evento di ogni GMG è la crescita spirituale dei giovani, garantita a Lorica dalla presenza del vescovo S.Ecc. Mons. Francesco Nolè – che domenica 31 presiederà la Santa Messa – e dai vari momenti organizzati tra cui l’adorazione eucaristica notturna e la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione.

Per accogliere al meglio tutti i giovani che parteciperanno all’incontro Lorica 2016, sulla pagina FB: https://www.facebook.com/pastoralegiovanile.cosenza/ si possono avere tutte le informazioni logistiche e news sull’evento.