Kilimangiaro, contest il Borgo dei Borghi: canditata anche la Calabria, ecco come votare

Il noto programma tv Kilimangiaro presenta “Il Borgo dei Borghi”.

Da Domenica 12 Marzo, fino a Domenica 2 Aprile 2017, potrete scegliere il vostro Borgo dei Borghi. Venti borghi, uno per ogni regione, si contenderanno il giudizio degli utenti web che, fino a Domenica 2 Aprile, avranno la possibilità di contribuire con il proprio voto all’elezione del “Borgo dei Borghi”. Ogni utente potrà votare non più di una volta ogni 24 ore, fino al termine della sfida.

Tra le tante bellezze candidate c’è anche la Calabria, più precisamente Fiumefreddo Bruzio, caratteristico borgo che si trova lungo la costa del mar Tirreno nella parte meridionale della provincia di Cosenza. L’ingresso al centro storico, da oriente, è la Porta merlata che si apre su piazza del Popolo, i cui contorni sono segnati da tre monumenti: la chiesa Matrice di San Michele Arcangelo, il palazzo del Barone Del Bianco e il palazzo Gaudiosi. I ruderi del castello, costruito sugli strapiombi del vallone, osservano dall’alto tutto il borgo. Dai pascoli sui crinali appenninici si ricavano ottimi formaggi lavorati con i metodi tradizionali. Sulle colline in dolce declivio verso il mare, prosperano l’ulivo e la vite.

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