Kiwanis Club: al via il progetto “Read around the world”

“Read around the world” al reparto di Ematologia pediatrica degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Il Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, il Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria e il Kiwanis Club Agorà Reggio Calabria hanno così realizzato, nell’anno del centenario del Kiwanis International, uno dei progetti più importanti, donando ai piccoli degenti dell’Unità Operativa di Ematologia Pediatrica una vasta fornitura di libri: dai libri giochi per i bambini che stanno ancora imparando a leggere fino ai libri di narrativa e ai grandi classici della letteratura internazionale per i giovani adolescenti.

Scopo del progetto “Read around the world” è quello di insegnare l’importanza della lettura e di diffondere la passione per i libri. La scelta del reparto di Ematologia Pediatrica si giustifica con la volontà dei Kiwaniani di rendere più serene le ore che i giovani degenti del reparto trascorrono per sottoporsi alle lunghe cure cui sono costretti. La consegna dei libri è stata anche l’occasione per organizzare una piccola festa, animata dalle socie del Kiwanis Junior, che hanno saputo prima attirare l’attenzione dei bambini e dei ragazzi con giochi finalizzati alla reciproca conoscenza e poi hanno coinvolto i più piccoli con letture di favole.

All’evento, ideato da Lorena Turano, socia del Kiwanis Club Juppiter, hanno collaborato la presidente dell’AIL di Reggio Calabria – Sezione Alberto Neri – Rosalba Scali e le vice presidenti Caterina Muscatello e Anna Maria Vincelli, nonché l’Equipe Ludoteca rappresentata dalla responsabile Adriana Palumbo. A queste due associazioni va riconosciuto il merito di garantire ogni giorno con professionalità e passione le necessarie attenzioni per i degenti di questo reparto. Al termine della manifestazione i presidenti dei tre club Kiwanis, Francesco Garaffa, Marisa Tiziano e Fortunato Tripodi, insieme al luogotenente e al segretario della Divisione 13 Calabria Antonio Ielo e Demetrio Fiordaliso, hanno consegnato al primario della Unità Operativa di Ematologia Franca Ronco e alla responsabile della sezione di Ematologia Pediatrica Grazia Iaria una targa, con la promessa di un futuro impegno da parte dei tre club nei confronti di questo reparto e dei suoi piccoli ospiti.