La prima di sei battaglie! Al Pala Valentia arriva Padova

QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA Terminata la pausa dovuta alla Final Four della Del Monte® Coppa Italia, torna la SuperLega UnipolSai. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si accinge a percorrere la prima tappa di un tour de force che la vedrà impegnata, al pari delle altre 13 compagini del Campionato, a giocare sei partite nello stretto arco temporale di 20 giorni.

Sei gare in venti giorni per restare nei play-off

E saranno le ultime sei partite della fase regolare della stagione, sei gare da giocare al massimo per provare, come obiettivo minimo, a conservare l’ottavo posto in classifica, l’ultimo disponibile per l’accesso ai play-off scudetto. La squadra di coach Waldo Kantor ha avuto la possibilità di lavorare al meglio in questi giorni e, soprattutto, di allenarsi al completo con il recupero del brasiliano Barreto Silva e con un Filip Rejlek tornato a giocare già nell’ultima partita di campionato a Civitanova.

Gara di Civitanova che ha segnato l’esordio nella massima serie del giovane schiacciatore calabrese Francesco Corrado, classe 1997. E alla vigilia del match contro la Kioene Padova è proprio il martello pitagorico a presentare la partita: “Quella contro Padova è una partita importantissima per il nostro Campionato dove occorre far punti per rimanere in zona Play Off. Stiamo bene fisicamente e ci sono tutti i presupposti per ben figurare in questo finale di Campionato che per noi è fondamentale dal momento che abbiamo tutti scontri con le nostre dirette rivali. Tornando alla gara contro i veneti, non dovremo sottovalutarli perché sono una squadra che ha ottime potenzialità e verranno qui a Vibo per vincere”.

Quella di domani in casa Tonno Callipo sarà la partita numero 260 nella massima serie considerando tutte le competizioni giocate (regular season, play-off, coppa italia e supercoppa italiana). I giallorossi vanno a caccia della vittoria numero 111.

Padova dopo un calo di rendimento

QUI KIOENE PADOVA Partita molto forte ad inizio stagione, la Kioene Padova ha avuto un forte calo iniziato proprio nella gara d’andata contro la Tonno Callipo persa in casa con il punteggio di 0-3. La compagine giallorossa è un po’ la bestia nera dei patavini che nei precedenti con la formazione calabrese si è imposta solamente una volta nel campionato 2006-07 proprio al Pala Valentia. La squadra di coach Baldovin non vince dal 13 novembre 2016 (vittoria al tie-break fuori casa contro Latina) e non raccoglie punti dal 25 novembre quando uscì sconfitta al quinto set sul parquet di Sora. Dunque, Giannotti e compagni non hanno ottenuto punti nel girone di ritorno e arriveranno in Calabria affamati di vittoria.

E’ una Padova comunque ringalluzzita sotto il profilo delle prestazioni fatte intravedere nelle ultime due gare di campionato contro Civitanova e Monza e nel test-match della scorsa settimana contro Verona. Alla vigilia del match ha parlato il centrale Volpato: “Vibo Valentia è una squadra forte come gruppo e organizzazione di gioco, affidandosi alla prova corale piuttosto che a singoli elementi.

Nel corso del Campionato hanno trovato la loro quadratura e sappiamo che sono temibili in casa, dove hanno messo in difficoltà anche grandi squadre. Ritroveremo il nostro ex compagno di squadra Diamantini, molto bravo a muro. Noi ci siamo allenati davvero tanto in vista di un periodo molto impegnativo che ci vedrà giocare sei partite entro fine mese. Andremo in Calabria cercando di mettere a frutto tutto il lavoro svolto in questa settimana”.

Precedenti, ex e probabili formazioni

PRECEDENTI ED EX Sono 12 i precedenti tra le due società con il bilancio nettamente a favore dei calabresi che hanno vinto in 11 occasioni. Due i confronti in questa stagione con la Tonno Callipo che si è imposta sia in Campionato che negli ottavi di Coppa Italia. Gli ex di turno sono i giallorossi Manuel Coscione (a Padova nella stagione 2003-04) ed Enrico Diamantini (il centrale marchigiano ha giocato lo scorso anno con la Kioene).

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Coach Kantor potrebbe schierare Coscione al palleggio, ballottaggio Rejlek-Michalovic in posto due con il ceco che vuole tornare in campo da titolare, Barone e Costa al centro, Barreto Silva e Geiler in posto 4, Marra libero. Il tecnico ospite Baldovin potrebbe rispondere con Shaw in regia, Giannotti opposto, Volpato e uno tra Averill e Koncilja al centro, il canadese Maar e uno tra Milan e Fedrizzi di banda, Balaso libero.

GLI ARBITRI A dirigere il match saranno gli arbitri, entrambi di Perugia, Luca Saltalippi ed Ilaria Vagni.

Dove seguire la partita in diretta

INTERNET, RADIO E TV La partita sarà raccontata in diretta streaming sulle frequenze di Lega Volley Channel (www.sportube.tv/volley). LaC, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, trasmetterà il match in differita integrale lunedì 06 febbraio alle ore 22:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde con la consueta diretta volley a partire dalle ore 17:55 in Fm sui 98 MHZ e in streaming su www.radioondaverde.it con il commento di Nicola Galloro.

Nella foto, un primo piano di Francesco Corrado durante l’ultima gara di campionato in casa della Cucine Lube Civitanova (foto Spalvieri