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La Befana dell’Avis regala doni ai figli dei donatori

Il 6 gennaio la tradizionale consegna dei doni ai figli dei donatori nati tra il 2008 e il 2015, nella sede di corso Garibaldi

04 Gennaio 2016 - 12:55 | di Redazione

Calze della Befana dell'Avis per i figli dei donatori

Si rinnova la tradizionale consegna dei doni ai figli dei donatori, nati tra il 2008 e il 2015, da parte della Befana dell’Avis. Mercoledì 6 gennaio 2016, presso la sede dell’Avis comunale di Reggio Calabria, guidata dal presidente Antonio Romeo, avrà luogo questo momento di condivisione per riunire la famiglia di soci donatori e iniziare un nuovo anno di impegno al servizio di chi vive in una condizione di malattia. L’appuntamento è presso la sede sita al numero 585 di Corso Garibaldi, dalle ore 9:30 alle ore 14.

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