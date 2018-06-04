“In una Calabria in cui si legge sempre meno e male, è necessario indirizzare i nostri giovani ad una letteratura di qualità da amare”; con queste parole pronunciate dal dott. Mario Bozzo, presidente della Fondazione Ca.ri.Cal., si è aperta, sabato 26 Maggio, la XIV edizione dell’ “Incontro con l’autore”, pregevole iniziativa patrocinata dalla Fondazione che ha coinvolto studenti provenienti da nove licei calabresi e lucani.

I sei romanzi in concorso

Sei i romanzi messi a disposizione degli studenti: Sono puri i loro sogni di Matteo Bussola, La rilegatrice di storie perdute di Cristina Caboni, Le tre del mattino di Gianrico Carofiglio, La compagnia delle anime finte di Wanda Marasco, Sono nessuno! di Gerardo Sacco con Francesco Kostner, La terra del ritorno di Giusy Staropoli Calafati. Nel corso della cerimonia i ragazzi che, con le recensioni dei libri assegnati, hanno vinto i premi a concorso, hanno avuto il privilegio di incontrare gli autori e dialogare con loro. Unico liceo presente all’iniziativa per l’intera provincia di Reggio Calabria è stato il Liceo classico annesso al Convitto rappresentato dagli alunni della classe 1E del liceo di Ordinamento.

La Dirigente del Convitto, dott.ssa Francesca Arena, ha promosso caldamente la partecipazione degli studenti ad una iniziativa di tale pregio e spessore culturale ed, affidando il coordinamento dell’iniziativa alla prof.ssa Consuelo Simone, ha sostenuto gli alunni durante tutto il periodo di lettura e lavoro critico sui romanzi proposti dalla Fondazione. Grazie al clima molto collaborativo e ad un fervore culturale creato dalla Dirigente intorno all’iniziativa, gli studenti hanno potuto lavorare con solerzia, vedendo pienamente riconosciuti i loro sforzi. Si sono distinti infatti come assoluti protagonisti della cerimonia conclusiva, riscuotendo cinque premi molto prestigiosi per avere recensito in modo critico ed originale i testi letti: Chiara Luvarà prima classificata assoluta per il romanzo Sono puri i loro sogni di Matteo Bussola, Leandro Chinni’ primo classificato assoluto per il romanzo Le tre del mattino di Gianrico Carofiglio, Ivan Maddalena secondo classificato assoluto per il romanzo Le tre del mattino di Gianrico Carofiglio, Ilenia Modafferi seconda classificata assoluta per il romanzo Sono nessuno! di Gerardo Sacco con Francesco Kostner, Aurora Tripodo seconda classificata ex aequo per il romanzo La terra del ritorno di Giusy Staropoli Calafati.

La soddisfazione della Dirigente Arena

Orgogliosa del successo ottenuto dai suoi studenti, la Dirigente Arena ha condiviso con loro la gioia del traguardo raggiunto dichiarandosi soddisfatta del lavoro svolto e pronta ad accompagnare i propri ragazzi verso nuove avventure culturali, convinta della necessità di investire sull’eccellenza di una formazione classica che, oltre ad arricchire culturalmente gli studenti, contribuisce in modo significativo a renderli giovani critici, autonomi e pronti ad affrontare le sfide del futuro.