‘La Calabria dice no alla violenza contro le donne’, nuova manifestazione a Melito P.S

La Regione Calabria ha convocato le parti sociali in vista della manifestazione nazionale “La Calabria dice no alla violenza contro le donne”, in programma il 21 ottobre a Melito Porto Salvo. Nel centro del Reggino sono state arrestate otto persone per le ripetute violenze di gruppo nei confronti di una tredicenne. Il presidente Mario Oliverio ha convocato lunedì 26 settembre, alle 17:30, presso la Sala “Oro” della cittadella regionale, le parti sociali e istituzionali per creare un comitato organizzativo della manifestazione nazionale contro la violenza di genere.

“L’invito – è scritto in una nota – è rivolto ad associazioni, rappresentanti di categoria, sindacati, mondo della scuola, università, organismi di parità, nonché a tutte le realtà calabresi che vogliano aderire e partecipare attivamente alla programmazione delle attività con idee e proposte. L’incontro, che sarà preceduto da un confronto con i centri anti violenza accreditati dalla Regione, vuole essere un momento di condivisione della manifestazione, per delinearne assieme i contenuti e le attività da avviare per la migliore riuscita della stessa”