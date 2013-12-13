La Calabria in un click: 50 scatti per raccontare la Calabria, a Milano

-di Laura Maria Tavella. Le bellezze naturali, paesaggistiche, culturali e storiche della Calabria racchiuse in 50 scatti realizzati da altrettanti fotografi, sia calabresi che di origine calabrese, questo è “La Calabria in un click”, una rassegna fotografica che racconta la bellezza e la storia di una terra culla di un’antica cultura.

Cinquanta tra fotogiornalisti, fotografi professionisti e fotoamatori evoluti che racconteranno con i loro scatti, dal 10 al 31 dicembre 2013 in Via Dante a Milano, le bellezze naturali e urbane della regione, in una mostra inaugurata martedì 10 dicembre a palazzo Giureconsulti a Milano.

I 50 autori degli scatti, provenienti dalle cinque province calabresi, sono: Giorgio Tricarico, Francesco Sesso, Nicholas Rinaldi, Mario Tosti, Massimiliano Palumbo, Jessica Marano, Domenico Olivito, Francesco Tosti, Antonino Condorelli, Ramona Monteverde, Vincenzo Grillo, Domenico Mendicino, Antonio Aleo, Antonio Renda, Raffaele Montepaone, Filippo Armonio, Armando Grillo, Stefano Costantino, Francesca Procopio, Attilio Morabito, Gaetano D’Urso, Franco Grillo, Francesco Trapasso, Salvatore Monteverde, Leonardo Scarriglia, Giuseppe Pipita, Domenico Stallone, Danilo Mastroddi, Enzo Penna, Flavio Milzani, Nadia Giovinazzo, Ketty D’Atena, Massimo Tamborra, Dario Borruto, Edmondo Mavilla, Anna Maria Basile, Albano Angilletta, Silvio Mavilla, Adriana Sapone, Demetrio Opinato, Alfonso Morabito, Fabrizio Alampi, Fortunato Serranò, Antonio Pellicanò, Pino D’Amico, Elena Li Pera, Francesco Turano, Filippo Labate, Domenico Notaro e Salvatore Dato.

Il percorso artistico, ideato dall’Associazione “Espero” in collaborazione con la fotografa calabrese Adriana Sapone, ci porta alla scoperta di una terra madre dell’arte e fotografata con arte, in un “viaggio” che i visitatori non potranno certamente dimenticare.