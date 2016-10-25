La Calabria incontra il resto d’Italia. Tour tra le bellezze della regione

Martedì 15 novembre 2016, alle ore 18, presso la sede della Casa delle Regioni in Roma, si terrà un importante appuntamento promosso, tra gli altri, dalla Fondazione Calabria Roma Europa. La giornalista Rai, Camilla Nata, e l’Ambasciatore del Made Italy, Antony Peth, condurranno gli intervenuti in uno straordinario tour virtuale alla scoperta delle bellezze della Calabria. Principale promotore dell’evento è l’Associazione Nazionale Doc Italy, che ha tra i suoi scopi la mission di promuovere l’Italia e le sue eccellenze, attraverso eventi e un premio internazionale.

In merito, il Presidente della Fondazione Calabria Roma Europa, Domenico Naccari, ha dichiarato: “È un importante vetrina tra passato e presente, tra la storia millenaria, tradizioni, arte, sapori e tesori con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo turistico del territorio legato a tematiche regionali. In linea con gli scopi della Fondazione, abbiano dato la nostra ampia collaborazione, non solo, alla riuscita della manifestazione, ma soprattutto, per fare giocare ancora una volta un ruolo fondamentale alla Calabria nel panorama internazionale, di incrementare e promuovere la conoscenza dei tesori calabresi a una platea sempre più ampia”.