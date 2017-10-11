La Regione Calabria porta al TTG di Rimini, dal 12 al 14 ottobre, 65 aziende e un programma di incontri, conferenze e degustazioni

La Regione Calabria, da domani 12 e fino a sabato 14 ottobre, sarà presente, con un proprio stand, al TTG di Rimini, il principale marketplace del turismo B2B in Italia, giunto alla sua 54esima edizione.

Accanto alle attività istituzionali, nello stand della Regione (hall c7 stand 013-043), la Calabria sarà raccontata e proposta all’attenzione ad oltre mille buyer e settecento giornalisti che visiteranno la Fiera di Rimini, nella sua immagine più completa e attrattiva.

Le aziende calabresi nello stand

Sessantacinque saranno i sellers calabresi presenti nello stand, con due info-point sui parchi e gli aeroporti calabresi. All’interno dello stand, le aziende calabresi presenteranno la loro offerta turistico-ricettiva, attraverso incontri frontali e tanti eventi, per far rivivere e respirare l’atmosfera vitale e variegata di un territorio capace di stupire ed accogliere gli ospiti 365 giorni all’anno.

La Calabria, infatti, può spaziare nell’offerta dal turismo naturalistico, che va dal mare cristallino alle montagne innevate a quello degli antichi borghi, da quello religioso a quello enogastronomico, mettendo sempre, al primo posto, l’ospitalità e la gioia di poter valorizzare le proprie bellezze.

Le principali attività proposte dalla Regione Calabria, alle quali interverrà il presidente Mario Oliviero, si concentreranno nelle due giornate di giovedì 12 e venerdì 13.

Il programma di giovedì 12 ottobre

Giovedì 12 ottobre, dopo la cerimonia inaugurale della manifestazione, prevista alle ore 10.30, alla presenza del Ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini, Oliviero, alle ore 12, saluterà gli operatori nello stand Calabria.

Alle 12.30, nella sala conferenze dello stand, è in programma la conferenza stampa sugli itinerari naturalistici, a cura del Dipartimento regionale Ambiente, sul tema Tutela e valorizzazione del capitale naturale calabrese. Alle 13.15, nell’area ristoro dello stand, ci sarà la degustazione a tema di prodotti tipici calabresi: Profumi e sapori di montagna.

Il programma di venerdì 13 ottobre

Venerdì 13 ottobre, alle 11,30, nella sala conferenze, sarà presentata la Guida turistica itinerante Pronto Estate e l’evento: Finale del campionato nazionale di scacchi, che si svolgerà a Cosenza nel prossimo mese di dicembre.

Alle 12, poi, sarà presentato il patrimonio agronomico della Calabria, con l’illustrazione del Nuovo itinerario turistico: Esperienze di viaggio nelle terre degli agrumi di Calabria, a cura dei consorzi «Ecotour» e «Jonica Holiday». Alle 12.45, nell’area ristoro, ci sarà la degustazione a tema di prodotti tipici calabresi: Profumi e sapori degli agrumi Dop: tra cedro, bergamotto, limone di Rocca Imperiale e clementine di Calabria.