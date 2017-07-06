La campagna per la donazione: “in campo con Gertrude – hemo sapiens”

Si terrà venerdì 7 luglio alle 17:30 presso il Centro Sportivo Alessandro Rosina di Cittadella del Capo (Cs), “In campo con Gertrude – Hemo sapiens, campagna per la donazione”.

Un appuntamento di sport e solidarietà, promosso da Il Paese di Gertrude associazione di volontariato, il cui obiettivo è quello di promuovere soprattutto attraverso i linguaggi artistici, il tema della donazione del midollo osseo, in collaborazione con la Scuola Calcio Alessandro Rosina.

Una giornata speciale che vedrà affrontarsi “simbolicamente” in campo, le 2 compagini ematiche: globuli bianchi contro globuli rossi; due squadre che vedono la partecipazione di esponenti del mondo calcistico del territorio, tra cui Alessandro Rosina, centrocampista della Salernitana.

La campagna Hemo Sapiens

L’evento si colloca all’interno della campagna promossa da Il paese di Gertrude HEMO SAPIENS, nata con l’obiettivo di reclutare donatori di midollo osseo, che nei mesi di maggio e giugno ha visto i volontari/e dell’associazione operare con successo presso l’Università della Calabria, sensibilizzando studenti e studentesse e registrando un ottimo numero di iscrizioni di donatori presso il registro nazionale.

“Iscriversi al Registro donatori di midollo osseo è una scelta che non provoca rischi per la salute umana, eppure molto impopolare, specie nelle regioni del Sud Italia. Il numero dei donatori volontari deve crescere, perché la compatibilità tra non consanguinei è drasticamente bassa: solo di 1 a 100.000” dichiara Giacomo Zavaglia, promotore della campagna all’interno dell’associazione.

La collaborazione con la Scuola Calcio Rosina

Da qui la collaborazione con la Scuola Calcio A.R., attiva nel territorio del comune di Bonifati, per promuovere i valori dello sport come lo spirito di squadra, la condivisione e il rispetto per l’altro tra i giovani dai 5 ai 17 anni “La scuola calcio A. R. scende in campo con Gertrude per promuovere un’iniziativa di utilità sociale alla quale chiediamo la massima partecipazione” dice Fabrizio Rosina, titolare della scuola.

Durante l’evento saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per diventare donatori di midollo osseo e verranno raccolti fondi per finanziare il lavoro di una psiconcologa presso il reparto di ematologia dell’Annunziata di Cosenza.