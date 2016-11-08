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La cantastorie calabrese Francesca Prestia canterà ‘Bella ciao’

La cantastorie Francesca Prestia renderà omaggio a Lidia Menapace nella sala del Consiglio Comunale di Reggio Calabria con le note di Bella ciao

08 Novembre 2016 - 13:48 | di Redazione

Francesca Prestia, cantastorie calabrese, canterà Bella ciao per Lidia Menapace a Reggio Calabria

La “giovane” partigiana novantaduenne, Lidia Menapace, sarà accolta nella sosta reggina del suo “giro d’Italia” dalla cantastorie calabrese Francesca Prestia, che, appresa la notizia della “tappa” di Lidia Menapace, ha deciso di renderle omaggio, accogliendola con le note di “Bella ciao” che risuoneranno, forse per la prima volta, nella sala del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

L’iniziativa, organizzata dall’ANPI di Reggio Calabria, mirata a realizzare un’ intervista pubblica collettiva da parte dei giornalisti e dei cittadini, avrà inizio alle ore 16,30 di martedì 8 novembre 2016. Il Presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino, introdurrà con i saluti istituzionali e successivamente Lidia Menapace dialogherà con i presenti sui temi della democrazia e della Costituzione.

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