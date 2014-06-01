La casa del Grande Fratello aperta al pubblico. Ecco come visitarla!

Il Grande Fratello spegne le telecamere e apre le porte al pubblico da casa. La Casa si sviluppa su 600 mq oltre ai 150 mq di giardino ed è stata progettata dall’architetto e scenografo Emanuela “Trixie” Zitkowsky.

Da oggi fino al 22 giugno dalle ore 13.00 e fino alle 21.00 i fan del reality potranno entrare nella casa più spiata d’Italia e ad accoglierli ci saranno alcuni dei concorrenti che hanno partecipato all’ultima edizione.

Per accedere è necessario acquistare un biglietto al costo di 12 euro per gli adulti, che comprende la visita della Casa e quella di Cinecittà Si Mostra, e di 6 euro per i bambini sotto i 10 anni.

Acquistando un biglietto da 20 euro sarà possibile avere una visita guidata della Casa, di Cinecittà Si Mostra e dei Set permanenti di Roma e Broadway.

Informazioni in diretta dei concorrenti sul sito ufficiale del programma www.grandefratello.mediaset.it, sulla pagina Facebook di Grande Fratello e su Twitter @GrandeFratello.