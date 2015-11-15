La chitarra di John Lennon venduta per 2,4 milioni di dollari

Una Gibson acustica J-160E, la mitica chitarra con cui John Lennon ha composto ‘Love Me Do’, ‘I Want to Hold Your Hand’, ’Please Please Me’, e altri successi, oggi è stata venduta per la cifra record di 2,4 milioni di dollari.

Si tratta di una chitarra che John acquistò a Liverpool per 163 sterline. Fu spedita dagli Stati Uniti nel 1962, al Regno Unito. L’ex Beatle la usò per circa un anno e poi se ne persero le tracce durante il concerto di Finsbury Park di Natale del 1963. Per lunghi 50 anni non si ebbe alcuna notizia riguardo la Gibson di Lennon, fino a quando, qualche anno fa, un uomo si ritrovò tra le mani questa chitarra. Incuriosito riguardo il suo valore storico la fece esaminare da un esperto, che con stupore ne confermò l’origine.

Durante l’attuale asta in California, la casa d’aste Julien’s Auctions, ha dichiarato che ad aggiudicarsi lo strumento è un acquirente del tutto anonimo.

Metà della somma ottenuta dalla vendita della famosa Gibson, andrà alla Spirit Foundation, un’organizzazione di beneficenza creata dallo stesso Lennon e dalla moglie Yoko Ono.