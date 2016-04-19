‘La città che sale’. Omaggio a Umberto Boccioni nel centenario della morte
Nel centenario della morte del pittore futurista reggino, Palazzo San Giorgio ospita un incontro con video proiezione sulla sua arte
19 Aprile 2016 - 09:37 | di Vincenzo Comi
FAB11312 The City Rises, 1911 (tempera on card) by Boccioni, Umberto (1882-1916) tempera on card 36x60 Jesi Collection, Milan, Italy Italian, out of copyright
Nella ricorrenza del centenario della morte di Umberto Boccioni (Reggio Calabria 1882 – Verona 1916), il Centro Internazionale Scrittori della Calabria con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, mercoledì 20 Aprile 2016, alle ore 17.00, presso il Salone dei Lampadari, Palazzo San Giorgio, Piazza Italia – Reggio Calabria, promuoverà l’evento “La città che sale”, omaggio a Umberto Boccioni, pittore futurista reggino.
Interverranno: avv. Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria; dott.ssa Patrizia Nardi, Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Attraverso video proiezione il dott. Salvatore Timpano, studioso d’arte e componente del Comitato Scientifico del Cis, evidenzierà la personalità, il profilo artistico e la levatura internazionale di Boccioni.
Saranno ripercorse le varie fasi di maturazione artistica, dalla formazione divisionista, simbolista ed espressionista fino all’affermazione del futurismo. Concluderà i lavori l’intervento di Franco Arcidiaco, staff Sindaco di Reggio Calabria.
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