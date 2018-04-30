La moda torna protagonista a Reggio Calabria: la città dello Stretto si prepara ad accogliere la terza edizione dell’ “International Fashion Week”, che si terrà dall’11 al 14 maggio, con un pre-opening il 10 maggio. Tanti gli eventi collaterali: shooting, workshop, mostre, ma soprattutto sfilate: un evento unico organizzato dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD), in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive e politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria.

Il talento, quello vero, raccontato attraverso l’estro dei designer protagonisti, e non solo. Ospiti di alto livello, giovani artisti in erba e nomi affermati del panorama del fashion system nazionale ed internazionale faranno della Città Metropolitana la capitale dell’alta moda delle nuove generazioni. Il Salone Foyer del Teatro “Francesco Cilea” offrirà lo scenario adatto per le sfilate del 12 e del 13 maggio, divise in quattro contenitori: Eccellenze Internazionali e del Made in Italy, Fashion Designer, New Generation ed Accademie di Moda. Luci puntate in primo luogo sui giovani talenti della moda, dell’artigianato e del Made in Italy.

Ad incorniciare il tutto, il conferimento del premio “Golden Muse Award” assegnato a illustri personaggi, a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti particolarmente per le attività legate al mondo della Moda, dell’Imprenditoria, dell’Arte e della Cultura. La presentazione ufficiale dell’ “International Fashion Week” 2018 si svolgerà giovedì 3 maggio alle ore 10.00, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria. All’incontro con gli operatori dell’informazione saranno presenti Alessandra Giulivo, presidente CNGFD, Dario Caminiti, direttore generale CNGFD, Saverio Anghelone, assessore comunale alle attività produttive e politiche giovanili, e la dirigente del Settore politiche giovanili Carmela Stracuzza.