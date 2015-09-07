La classe IV B del Piria selezionata tra finaliste del festival organizzato dal Touring Club Italiano
La IV B Turistica dell'Istituto Piria è tra le tre classi finaliste del festival nazionale: la fase finale a Bari dal 15 al 17 ottobre
07 Settembre 2015 - 14:07 | di Redazione
L’Istituto Tecnico Economico Statale Raffaele Piria di Reggio Calabria ed il Club di
Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano annunciano che la classe IV B
Turistica è stata selezionata tra le tre classi finaliste della sezione “Vieni da noi” del
festival del turismo scolastico “CLASSE TURISTICA” organizzato dal Touring Club Italiano
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La fase
finale si svolgerà dal 15 al 17 ottobre a Bari.
Il video predisposto dagli alunni, con la supervisione dei loro docenti, dal titolo “Vieni da
noi: ti portiamo al mare !” è un invito agli studenti di tutt’Italia a visitare Reggio Calabria e
il suo mare.
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