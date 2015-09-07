La classe IV B del Piria selezionata tra finaliste del festival organizzato dal Touring Club Italiano

L’Istituto Tecnico Economico Statale Raffaele Piria di Reggio Calabria ed il Club di

Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano annunciano che la classe IV B

Turistica è stata selezionata tra le tre classi finaliste della sezione “Vieni da noi” del

festival del turismo scolastico “CLASSE TURISTICA” organizzato dal Touring Club Italiano

in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La fase

finale si svolgerà dal 15 al 17 ottobre a Bari.

Il video predisposto dagli alunni, con la supervisione dei loro docenti, dal titolo “Vieni da

noi: ti portiamo al mare !” è un invito agli studenti di tutt’Italia a visitare Reggio Calabria e

il suo mare.