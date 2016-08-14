La compagnia Scena Nuda cerca stagisti volontari

La compagnia di Reggio Calabria cerca giovani tra i 18 e i 35 anni da inserire nei progetti Miti Contemporanei e YARD Cantiere Creativo

L’Associazione Culturale Teatrale Scena Nuda, con la direzione artistica di Teresa Timpano e la direzione organizzativa di Roberta Smeriglio, gestisce i progetti culturali teatrali denominati: a. Festival Teatrale Itinerante “Miti Contemporanei”, giunto alla sua V edizione, nato nel 2012 grazie al contributo dell’Ente Provincia di Reggio Calabria e del POR FESR 2007-2013, giunto alla sua quinta edizione, si è sviluppato nel territorio della provincia di Reggio Calabria, in collaborazione con il MIBAC e le istituzioni locali, in diversi siti archeologici e borghi suggestivi che testimoniano la grande storia di una terra dalla millenaria civiltà. Il Festival delinea “un cammino di scoperta sulle tracce del Mito, un percorso semplice di ricerca e studio attraverso le rielaborazioni drammaturgiche contemporanee con un focus sulla natura dell’uomo nella sua complessità. Il Mito rivela l’attività creatrice, svela la sacralità del mondo. Diventa quindi la garanzia di continuità di quel tempo sacro fino ai nostri giorni, come un ritorno all’origine per compiere una rinascita.”

b. Residenza artistica YARD. CANTIERE Creativo, nata nel 2015 presso L’Auditorium Comunale “U. Zanotti Bianco” (ex Cipresseto) di Reggio Calabria, cofinanziata dalla Regione Calabria e dal Mibact, struttura tra le 4 beneficiarie del territorio regionale.

Scena nuda cerca

giovani compresi tra i 18 e i 35 anni, i quali sono invitati a inviare la propria candidatura per l’inserimento nel ruolo di stagisti volontari nei settori organizzativo e promozionale all’interno dei Progetti descritti nelle premesse, per le annualità 2016 e 2017.

Per tutte le informazioni complete:

http://www.compagniascenanuda.it/images/pdf/bando%20stagisti%20scena%20nuda_miti%202016.pdf