La crew di rapper reggini DiStretto 12 live al Gatto Matto

Maso, Zema e Kento portano sul palco del Gatto Matto il primo EP: ingresso gratuito, contest di freestyle e altri artisti locali, poi Gioia Tauro e Messina

di Didi Labate – Il prossimo inverno uscirà nelle sale cinematografiche mondiali l’ultimo capitolo della fortunata saga di Hunger Games: una storia di amore, lotta e ribellione. Dovete sapere che in questa saga (che penso, ormai, conosciate già tutti) 12 “distretti” devono sottostare alla dittatura Capitol City, ma grazie alla figura di Katiniss, la protagonista proveniente dal dodicesimo distretto, i distretti troveranno la forza e la fiducia di rivoltarsi alla città-capitale per poi sconfiggerla!

Il nome della crew ispirato a Hunger Games

Tranquilli che questo non è un articolo a sfondo cinematografico bensì musicale, infatti è proprio da questi film che tre rapper reggini, Maso, Zema e Kento, hanno tratto ispirazione per il nome della loro crew: DiStretto 12 (La S maiuscola non è un caso ma un omaggio degli artisti alla loro città).

Il gruppo con la sua musicalità hardcore, con il suo essere nudo e crudo vuole farsi portavoce della realtà che lo circonda e quindi creare una specie di rivoluzione nel campo del rap.

La presentazione dell’EP al Gatto Matto

La crew presenterà il loro primo EP (raccolta di 5 tracce) Venerdì 26 Giugno al Gatto Matto (Via Demetrio Tripepi, 145) alle 22:30, l’entrata all’evento è gratuita, nel locale si terrà la prima presentazione live ufficiale dell’ EP e in seguito un contest di freestyle e l’esibizione di altri artisti locali. In più nei giorni a seguire (27 e 28 giugno) il gruppo presenterà il progetto rispettivamente a Gioia Tauro e a Messina.

L’EP (omonimo della crew) è composto da 4 tracce + Intro, le produzioni sono state concepite interamente da Maso , eccetto una, prodotta dallo storico producer romano Iceone. In due di queste tracce c’è la presenza di strumenti suonati rispettivamente da due musicisti locali: D’io Kaufman & Cecilia Caserta.

In DiStretto 12, oltre alla collaborazione come detto sopra di Iceone, è presente anche un featuring con Lucci, rapper romano membro dei Brokenspeakers, che ha collaborato nella traccia Aurora Boreale.

Quindi bando alle ciance, Venerdì 26 giugno tutti al Gatto Matto alle 22:30 per sostenere un gruppo locale e ascoltare BUONA MUSICA.