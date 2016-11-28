La Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria scende in campo per la “Settimana della prevenzione”

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria scende in campo per la “Settimana della prevenzione” che tra il 28 novembre e il 4 dicembre si terrà in tutta Italia a favore dell’educazione alla sessualità e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Il lavoro dei volontari nelle scuole e negli eventi

I volontari reggini, già abitualmente impegnati in percorsi di sensibilizzazione sui rischi portati da malattie come l’Aids e di informazione sulle pratiche per una sessualità sana e sicura portati avanti nelle scuole ed in eventi pubblici e che si avranno anche in questa settimana tematica, hanno organizzato un’apposita serata per il 2 dicembre a “La luna ribelle”.

L’evento, che si svolgerà nel celebre locale ospitato dalla splendida location della Torre Nervi e del Lido comunale il giorno seguente la “Giornata Mondiale della Lotta all’HIV”, a partire dalle 20:30, vedrà momenti di socialità e di conoscenza. Infatti, si potrà stare insieme, gustare le bontà e divertirsi con l’animazione. E, grazie ai volontari del comitato reggino che interverranno e che saranno disponibili a rispondere a domande e curiosità, riflettere sulle malattie sessualmente trasmissibili e sui consigli per vivere appieno e senza problemi la propria intimità con il proprio partner.

Il ricavato della serata

Il ricavato della serata sarà utile a finanziare un’attività formativa rivolta ai giovani della Croce Rossa Italiana del Comitato di Reggio Calabria utile a sviluppare ulteriormente le conoscenze e le abilità da concretizzare e da trasmettere nelle diverse attività volontarie che in riva allo Stretto toccano altri ambiti della salute, il soccorso dei migranti, il supporto delle fasce deboli, la lotta ai pregiudizi e la promozione della cittadinanza attiva. Altri appuntamenti relativi alla “Settimana della prevenzione” saranno un convegno al Convitto “Campanella” (30 dicembre, ore 9) ed eventi pubblici in fase di definizione.