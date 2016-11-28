La Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria scende in campo per la “Settimana della prevenzione”
Il 2 dicembre alla Luna Ribelle, nella Torre Nervi del Lido comunale, una serata con i volontari della Croce Rossa per parlare di sessualità e prevenzione
28 Novembre 2016 - 14:20 | di Redazione
Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria scende in campo per la “Settimana della prevenzione” che tra il 28 novembre e il 4 dicembre si terrà in tutta Italia a favore dell’educazione alla sessualità e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
Il lavoro dei volontari nelle scuole e negli eventi
I volontari reggini, già abitualmente impegnati in percorsi di sensibilizzazione sui rischi portati da malattie come l’Aids e di informazione sulle pratiche per una sessualità sana e sicura portati avanti nelle scuole ed in eventi pubblici e che si avranno anche in questa settimana tematica, hanno organizzato un’apposita serata per il 2 dicembre a “La luna ribelle”.
L’evento, che si svolgerà nel celebre locale ospitato dalla splendida location della Torre Nervi e del Lido comunale il giorno seguente la “Giornata Mondiale della Lotta all’HIV”, a partire dalle 20:30, vedrà momenti di socialità e di conoscenza. Infatti, si potrà stare insieme, gustare le bontà e divertirsi con l’animazione. E, grazie ai volontari del comitato reggino che interverranno e che saranno disponibili a rispondere a domande e curiosità, riflettere sulle malattie sessualmente trasmissibili e sui consigli per vivere appieno e senza problemi la propria intimità con il proprio partner.
Il ricavato della serata
Il ricavato della serata sarà utile a finanziare un’attività formativa rivolta ai giovani della Croce Rossa Italiana del Comitato di Reggio Calabria utile a sviluppare ulteriormente le conoscenze e le abilità da concretizzare e da trasmettere nelle diverse attività volontarie che in riva allo Stretto toccano altri ambiti della salute, il soccorso dei migranti, il supporto delle fasce deboli, la lotta ai pregiudizi e la promozione della cittadinanza attiva. Altri appuntamenti relativi alla “Settimana della prevenzione” saranno un convegno al Convitto “Campanella” (30 dicembre, ore 9) ed eventi pubblici in fase di definizione.
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