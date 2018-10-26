“Le idee del presente, le azioni del futuro: la forza della passione.”: è questo il motto, semplice e conciso, scelto dall’Associazione culturale MediterRhegion che verrà presentata domani 27 Ottobre presso il Cordon Bleu. La location innovativa quanto giovanile quale la parte esterna del locale storico è stata per l’occasione adornata tutt’intorno con scatti fotografici del reggino Antonello Diano il quale ha affascinato i presenti con fotografie di paesaggi di Reggio Calabria

Un gruppo di venti ragazzi, tra i diciotto e i vent’anni

Nata all’inizio di ottobre su un progetto del Presidente Paolo Bilardi insieme ai soci come un gruppo di amici adesso è composta da un team di venti ragazzi, dai diciotto ai vent’anni. L’Associazione vuole inserirsi nel contesto cittadino con grandi ambizioni e sogni, spiegano gli stessi soci durante la presentazione ufficiale al pubblico, anzi subito illustrano il significato del nome che hanno voluto darle proprio perché si pone come sunto delle loro prerogative.

Il nome MediterRhegion è infatti composto da due parti, “Mediterranea”, l’Università reggina della quale i soci sono studenti e “Rhegion”, il nome greco della nostra città. Sono queste le realtà principali con le quali i giovani si confrontano quotidianamente e verso cui sarà rivolta la loro azione comprendente naturalmente tutto il comprensorio di Reggio.

Le attività culturali in programma

Partendo dalla loro esperienza personale e con la consapevolezza che l’unione fa la forza, il gruppo intende promuovere la cultura comprendendone tutte le branche (musica, arte, poesia, fotografia, sport legalità) attraverso attività di vario genere, con personaggi locali e internazionali, quali presentazioni di libri, mostre artistiche, convegni per approfondire temi all’ordine del giorno ed eventi ricreativi e per riscoprire la meravigliosa natura che ci circonda.

Alla presentazione prenderanno parte l’Assessore alla cultura Irene Calabrò e il responsabile dell’albo delle associazioni Fulvio Cama.

Vi aspettiamo tutti.