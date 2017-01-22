La Futura conquista tre punti importanti
La Futura vince una partita bella e palpitante al Botteghelle: tre gol di Ecelestini e rigore di Calabrese, raggiante mister Mardente per i tre punti
22 Gennaio 2017 - 09:20 | di Redazione
Finalmente la Futura che tutti aspettavano.
Seppur rimaneggiata senza Simone Martino, Caminero e Gil poco in campo, la squadra del presidente Cogliandro conquista tre punti fondamentali per il proseguo della stagione.
Partita bella e palpitante come succede ormai spesso quest’anno al Botteghelle per il divertimento del pubblico presente.
Senza dubbio 3 gol di un grande Ecelestini hanno portato la squadra alla vittoria.
Poi il resto della squadra ha anche tirato dal cilindro una grande prestazione.
Calabrese autore del rigore del 2 a 2 che fa il paio con il rigore del 2 a 1 concesso agli avversari da due arbitri non in grande giornata.
Troppe le ammonizioni in una partita tranquilla, una espulsione per Campolo per doppia ammonizione.
Due pali di Labate ed un paio di parate decisive di Tonino Martino completano poi il tabellino di una partita bellissima.
Raggiante mister Mardente per questi tre punti, l’unica cosa che contava.
La partita sarà trasmessa come sempre domani sera alle 19.00 da Rtv canale 14 digitale terrestre.
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