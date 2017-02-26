La Futura perde la sfida con il Real Cefalù
Una Futura 'più bella della stagione' non basta contro il Real Cefalù: partita lottata palla su palla, decisa nel finale da un tiro all'incrocio
26 Febbraio 2017 - 10:28 | di Redazione
Non è bastata oggi la Futura più bella della stagione per avere ragione di un Real Cefalu che è sceso sul parquet di Reggio conscio di dovere affrontare una partita difficile.
La partita, all’ insegna della correttezza, è stata lottata palla su palla da tutti gli attori in campo.
Primo tempo: Cefalù avanti 2-1
Primo tempo che si chiude sul 2 a 1 per gli ospiti che vanno in gol con due calci di punizione.
Il primo deviato da un giocatore di casa che spiazza Martino ed il secondo con un tiro diretto da lontano che si infila sul secondo palo dove avrebbe dovuto esserci un uomo a difendere.
A 3 minuti dalla fine la Futura accorcia con un gol del rientrante Ecelestini che supera il portiere avversario nonostante un’entrata dura dello stesso che viene ammonito e lascia Ecelestini a terra per 5 minuti.
Secondo tempo: la Futura attacca, il Cefalù segna
Nel secondo tempo, non ce ne vogliano gli amici di Cefalu, c’è stata una sola squadra in campo.
La Futura infatti macina gioco e azioni da gol ma c’è sempre l’ottimo portiere siciliano e qualche difensore sulla linea ad impedire ai ragazzi della Futura di raggiungere un meritato vantaggio.
Ma come succede spesso la squadra più esperta in questi casi vince
A 2.36 dalla fine proprio quando il mister del Cefalu stava preparando il portiere di movimento ecco Toigo che tira dal cilindro il tiro dell’anno ed insacca all’incrocio.
Prova mister Mardente a riprenderla con il quinto uomo che frutta solo l’ennesima palla gol salvata sulla linea.
Tanto rammarico ma alla fine le squadre salutano tra gli applausi del pubblico.
Niente comunque è compromesso si continua a lottare per un obiettivo importante con la consapevolezza che la Futura c’è.
Buono l’arbitraggio.
POL FUTURA- REAL CEFALÙ 2 – 3
Marcatori Futura: Ecelestini e Votano
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