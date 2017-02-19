La Futura torna a casa con un punto importante
Una partita corretta e a ritmi alti sul campo di una squadra che in casa concede poco: come è andato l'incontro tra Melilli e Futura
19 Febbraio 2017 - 09:44 | di Redazione
Un punto conquistato con merito in casa di una squadra forte che ha concesso sempre poco tra le mura amiche, forte anche di un pubblico numeroso e caloroso che rende il Palamelilli un fortino quasi inespugnabile.
Partita corretta a ritmi alti che ha divertito tutti con un arbitraggio perfetto che non ha scontentato nessuno.
Il primo tempo tra vantaggi e pareggi
Parte bene la Futura che già dopo 3 minuti va in vantaggio con Votano servito da Simone Martino che segna la rete 197 in 3 stagioni e mezzo con la maglia della Futura.
Dopo 10 minuti il pareggio del Melilli che ribatte un tiro dalla distanza e con una ripartenza fulminea supera Martino.
La partita continua con capovolgimenti di fronte e su uno schema da calcio di punizione Labate devia in rete su imbeccata di nuovo di Simone Martino.
Pareggia nuovamente il Melilli che sfrutta uno scivolone di Calabrese in area che consegna la palla ad un avversario che non può fare altro che mettere in porta una occasione insperata.
I ragazzi di mister Mardente però non mollano e ripassano in vantaggio con Gil servito alla perfezione sempre da Simone Martino questa volta in posizione da pivot.
Il primo tempo si chiude sul 3 a 2 per la squadra di Motta San Giovanni.
La ripresa e il pareggio finale
Ripresa che inizia con il Melilli sempre in pressione alta trovando però l’opposizione di un grande Tonino Martino che chiude la sua porta agli attacchi avversari con parate belle e decisive in più occasioni.
La Futura comunque punge in ripartenza ed una traversa di Votano più un palo di Gil oltre a diversi spunti di Caminero mettono in seria difficoltà la retroguardia della squadra siciliana.
A 2 minuti dalla fine mister Ranno del Melilli prova inserendo il portiere di movimento, un ultima disperata mossa per recuperare il gol di vantaggio e ci riesce ad 1 e 40 dal termine tra il tripudio dei tifosi locali.
Finisce qui, la Futura torna a casa con un punto importante e con la consapevolezza che la strada intrapresa sembra essere quella giusta.
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