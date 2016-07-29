La gelateria Cesare vince il contest di Gatronauta: è la ‘migliore gelateria d’Italia’
Con 5.415 voti la gelateria reggina supera oltre 700 concorrenti nel contest online di Gastronauta: la classifica finale delle prime dieci
29 Luglio 2016 - 12:27 | di Redazione
5415 i voti ricevuti dalla Gelateria Cesare, nella sfida al contest lanciato da Gastronauta “Premio alla gelateria dell’anno”.
È stata una sfida all’ultimo click, a colpi di coni, coppette e palline, che ha coinvolto tantissimi utenti, oltre 70.000 voti e più di 700 gelaterie, in tutta Italia.
Questa la classifica finale:
- 1 Gelateria Cesare – Reggio Calabria 5415 voti ricevuti
- 2 Ciokkolatte Gelateria Artigianale – Padova 4229 voti ricevuti
- 3 Gelateria Fiordilatte – Udine 2866 voti ricevuti
- 4 Cream Garden – Milano 2658 voti ricevuti
- 5 Gelateria La Dolce Vita – Licata 2536 voti ricevuti
- 6 La Bottega del Gelato – Gelatieri Pizzo – Pizzo 2002 voti ricevuti
- 7 Gelateria Gianni – Bologna 1292 voti ricevuti
- 8 Gelateria Barbarossa – Villapiana Lido 1280 voti ricevuti
- 9 Laita – Crespadoro 1156 voti ricevuti
- 10 Gelateria Sveva – Barletta 760 voti ricevuti
Da segnalare, tra le prime dieci, “La bottega del gelato – Gelatieri di Pizzo”,in provincia di Vibo, e la gelateria “Barbarossa” di Villapiana Lido, in provincia di Cosenza. E, infine, tra le prime 100, la gelateria “Sottozero” di Reggio Calabria.
Congratulazioni alla gelateria Cesare!
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