La gelateria Cesare vince il contest di Gatronauta: è la ‘migliore gelateria d’Italia’

5415 i voti ricevuti dalla Gelateria Cesare, nella sfida al contest lanciato da Gastronauta “Premio alla gelateria dell’anno”.

È stata una sfida all’ultimo click, a colpi di coni, coppette e palline, che ha coinvolto tantissimi utenti, oltre 70.000 voti e più di 700 gelaterie, in tutta Italia.

Questa la classifica finale:

1 Gelateria Cesare – Reggio Calabria 5415 voti ricevuti

2 Ciokkolatte Gelateria Artigianale – Padova 4229 voti ricevuti

3 Gelateria Fiordilatte – Udine 2866 voti ricevuti

4 Cream Garden – Milano 2658 voti ricevuti

5 Gelateria La Dolce Vita – Licata 2536 voti ricevuti

6 La Bottega del Gelato – Gelatieri Pizzo – Pizzo 2002 voti ricevuti

7 Gelateria Gianni – Bologna 1292 voti ricevuti

8 Gelateria Barbarossa – Villapiana Lido 1280 voti ricevuti

9 Laita – Crespadoro 1156 voti ricevuti

10 Gelateria Sveva – Barletta 760 voti ricevuti

Da segnalare, tra le prime dieci, “La bottega del gelato – Gelatieri di Pizzo”,in provincia di Vibo, e la gelateria “Barbarossa” di Villapiana Lido, in provincia di Cosenza. E, infine, tra le prime 100, la gelateria “Sottozero” di Reggio Calabria.

Congratulazioni alla gelateria Cesare!