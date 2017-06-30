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“La gioia dello stare insieme”: promuovere una società di condivisione

Sabato 1 e domenica 2 luglio sul lungomare nord di Catona stand, sport, musica e spazio bambini per la seconda edizione della manifestazione promossa da Nuova Solidarietà

30 Giugno 2017 - 15:43 | di Eva Curatola

Volontari impegnati in attività sociali sostenute da Fondazione Con il Sud

Le associazioni del territorio si mettono insieme nel grande evento che si terrà a Catona sul lungomare lato nord. Sabato 1 e domenica 2 luglio, sono due giornate fortemente volute da Nuova Solidarietà, e saranno dedicate interamente alla gioia dello stare insieme attraverso la condivisione.

Una manifestazione che si ripete per il secondo anno consecutivo e che vedrà le agenzie del territorio protagoniste di diversi momenti di aggregazione.

Esposizione di stand per la promozione sociale, sport, svago, musica, divertimento, spazio per bambini e un momento di approfondimento, sarano i punti salienti di una due giorni aperta e rivolta al territorio.

La comunità è invitata a partecipare.

La gioia dello stare insieme a Catona, immagine dell'articolo

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