La Lega Nazionale per la Difesa del Cane: “Presto un nuovo rifugio per cani”

L'11 giugno nella nuova struttura banchetto solidale e aperitivo, dopo il furto di materiali edili per 4.000 euro

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sez. di Reggio Calabria, con la sua Presidente Rogolino Rosa, annuncia che in data dell’11.06.17, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, avrà luogo una giornata/evento a sostegno del progetto dell’Associazione per la realizzazione di un nuovo rifugio per cani.

L’evento dell’11 giugno nella nuova struttura

L’evento si terrà proprio presso la nuova struttura, che sorgerà a Reggio Calabria, Strada Provinciale Catona -San Roberto n. 51, e fa seguito ai fatti accaduti, la notte del 30.05.2017, durante la quale sono stati sottratti, clandestinamente ad opera di ignoti, materiali edili per la costruzione del nuovo rifugio, per un valore complessivo di € 4.000,00.

La Presidente ed i Volontari della sezione di Reggio Calabria della Lega Nazionale per la difesa del cane, con tale iniziativa, in risposta al crimine ed all’ingiustizia subita e confidando, ancora una volta, nel forte sostegno di tutti coloro che negli anni hanno riconosciuto l’operato dell’Associazione, invitano la cittadinanza tutta all’evento dell’11 giugno p.v., che avrà, sempre, come temi centrali quelli della tutela animale ed in particolare della lotta al randagismo.

Banchetto solidale e aperitivo

La Sez. per l’occasione allestirà in loco un banchetto solidale, intrattenendo piacevolmente i partecipanti.

Si illustreranno, comunque, ai presenti le gravi problematiche attuali, che vedono come vittime gli amici a 4 zampe, l’attività di contrasto portata avanti in questi anni dall’Associazione sul territorio e l’importanza del proprio progetto.

Primi tra tutti ad essere ammessi all’evento sono “i fedeli amici a quattro zampe”.

La giornata si concluderà con ricco aperitivo e il discorso di sensibilizzazione della Presidente dell’Associazione, Rosa Rogolino.