La libertà d’espressione al centro del dibattito in favore di Erri De Luca ospite di CinemaLab il 19 giugno. GUARDA IL VIDEO!

di Vincenzo Comi – Un incontro dedicato alla libertà di espressione, opinione e pensiero. Un dibattito aperto programmato da CinemaLab che ha visto la partecipazione di studenti, attori, giornalisti e scrittori per dare solidarietà allo scrittore Erri De Luca, che ha dovuto rispondere dell’accusa di ‘istigazione alla violenza e sabotaggio’ nel processo apertosi il 5 giugno nelle aule del tribunale di Torino, a seguito di alcune sue dichiarazioni sulla Tav.‘Io Sto con Erri De Luca’, questo il nome dell’evento fortemente voluto da Cinamalab, tenutosi nei locali di ‘Goosta’, all’interno del centro commerciale ‘Porto Bolaro’.Un reading letterario delle opere di De Luca, al quale ha partecipato anche citynow.it con la lettura di un brano dello scrittore partenopeo.

Il senso dell’incontro: libertà di espressione e opinione

‘L’incontro di oggi – spiega Cecilia Caterina Maesano, responsabile di CinemaLab – non vuole affrontare il problema Tav si Tav no e quindi non vogliamo entrare nel merito delle scelte della costruzione dell’infrastruttura. Intendiamo invece essere vicini allo scrittore che sarà anche docente del nostro progetto al Liceo Vinci, affermando la necessità che in Italia ognuno deve essere libero di esprimere la propria opinione e le proprie idee.

Nel corso del dibattito moderato dalla giornalista Emanuela Martino, Fabrizio Barbuto, alunno di CinemaLab, ha sottolineato quanto sia importante manifestare il proprio pensiero liberamente per le coscienze di tutti e per il senso del vivere civile.

Attorno al tavolo dei relatori anche la prof.ssa Viviana De Blasio e Antonella Postorino, docente, architetto e conduttrice radiofonica. Presente anche il direttore artistico del Teatro Athena Paolo Vilasi ed il legale di CinemaLab Francesca Toscano.

L’udienza preliminare aggiornata a lunedì

L’udienza preliminare del procedimento giudiziario a carico dello scrittore Erri De Luca, accusato di istigazione a delinquere nell’ambito della protesta contro la Tav, è stata aggiornata a lunedì prossimo. Il gup, Roberto Ruscello, si è riservato la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio. A chiedere il processo per lo scrittore erano stati i pm titolari dell’inchiesta, Andrea Padalino ed Antonio Rinaudo. Erri De Luca sarà a Reggio Calabria per il progetto CinemaLab giorno 19 giugno.

A BREVE IL VIDEO DELL’INCONTRO CON LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI