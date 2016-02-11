Finalmente la lingua neogreca ritorna protagonista in Calabria con il primo CORSO DI NEOGRECO offerto dall’ Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, e con la prima sede d’esame per la certificazione della lingua neogreca “Ellinomatheia”. Il Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” ha inserito nella sua già importante offerta formativa la lingua neogreca istituendo il primo corso di livello A1.

Il valore del greco per il territorio calabrese

L’istituzione universitaria reggina ha saputo riconoscere l’importanza del greco nel nostro contesto territoriale, ponendo le premesse per un progetto linguistico e culturale che, certamente, contribuirà a rinsaldare i rapporti secolari tra la nostra Calabria e la Grecia. Il corso comprende 30 ore di didattica da svolgersi in gruppo con 2 lezioni pomeridiane di 2 ore ciascuna settimanali, e si svolgerà da Marzo ad Aprile 2016 (vedi locandina in allegato).

Al termine delle lezioni, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” rilascerà un attestato ufficiale di partecipazione al corso. Inoltre, grazie alla convenzione sottoscritta dal Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” con il Centro per la Lingua Ellenica di Salonicco (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας), a partire da Maggio 2016 sarà possibile sostenere l’esame per la prestigiosa certificazione di competenza linguistica in Neogreco “Ellinomatheia” presso il nuovo centro d’esame di Reggio Calabria, unico nella nostra regione.

Iscrizioni e informazioni per la sessione di maggio

Le iscrizioni per la sessione di Maggio 2016 saranno aperte per tutti i livelli fino al 13 marzo 2016. Per info e iscrizioni contattare la segretaria del CLADA – CENTRO ELLINOMATHEIA di REGGIO CALABRIA al numero 0965 3696603 dalle ore 09:00 alle 12:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, oppure tramite mail direttamente la responsabile del centro esami Prof.ssa Vasiliki Vourda all’indirizzo vourda@unistrada.it