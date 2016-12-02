La Luna Ribelle, da oggi aperto anche a pranzo
Menù alla carta con piatti unici di stagione e terrazza sullo Stretto: il ristorante pizzeria della Torre Nervi apre anche a pranzo
02 Dicembre 2016 - 16:17 | di Vincenzo Comi
Da oggi si può, il ristorante pizzeria La Luna Ribelle apre anche a pranzo con un menù alla carta semplice con tante proposte di piatti unici costantemente rinnovati a seconda della stagionalità degli ingredienti, per accontentare tutti i gusti.
Il locale sito presso la Torre Nervi del Lido comunale è dotato di una terrazza open-air dov’è possibile ammirare l’incantevole scenario dello stretto di Messina, con ambienti luminosi, accoglienti e raffinati.
La proposta per i clienti sarà un nuovo concept ove oltre ad assaporare pietanze dal gusto gourmet saranno coccolati dallo scenario unico che sovrasta il ristorante.
Si ricorda infine che La Luna Ribelle accetta i Buoni Pasto, per le proposte della pausa pranzo il ticket vale il 10% in più.
Buon Pranzo
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