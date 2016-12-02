City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

La Luna Ribelle, da oggi aperto anche a pranzo

Menù alla carta con piatti unici di stagione e terrazza sullo Stretto: il ristorante pizzeria della Torre Nervi apre anche a pranzo

02 Dicembre 2016 - 16:17 | di Vincenzo Comi

La Luna Ribelle, ristorante pizzeria sul lungomare di Reggio Calabria

Da oggi si può, il ristorante pizzeria La Luna Ribelle apre anche a pranzo con un menù alla carta semplice con tante proposte di piatti unici costantemente rinnovati a seconda della stagionalità degli ingredienti, per accontentare tutti i gusti.

Il locale sito presso la Torre Nervi del Lido comunale è dotato di una terrazza open-air dov’è possibile ammirare l’incantevole scenario dello stretto di Messina, con ambienti luminosi, accoglienti e raffinati.

La proposta per i clienti sarà un nuovo concept ove oltre ad assaporare pietanze dal gusto gourmet saranno coccolati dallo scenario unico che sovrasta il ristorante.

Si ricorda infine che La Luna Ribelle accetta i Buoni Pasto, per le proposte della pausa pranzo il ticket vale il 10% in più.

www.facebook.com/LunaRibelle/ 

Buon Pranzo

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Lido Comunale di Reggio CalabriaPizzeriaReggio Calabria Locali
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?