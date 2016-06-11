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La Madrugada Tour approda a Colle Val D’Elsa

Il cantautore calabrese Luciano Amodeo, in arte Nigra, porta La Madrugada Tour a Colle Val d'Elsa e annuncia l'album La Stanza di Seta

11 Giugno 2016 - 16:29 | di Vincenzo Comi

Il cantautore calabrese Luciano Amodeo, in arte Nigra, in tour con La Madrugada

La Madrugada Tour del cantautore Luciano Amodeo, in arte Nigra, prosegue il proprio cammino.

Dopo l’esordio del 23 marzo scorso presso il Teatro Sullo Stretto di Villa S.G. e le successive date che hanno portato la band in ben oltre 15 località d’Italia, Il progetto “Nigra” approda in data odierna a Colle Val D’Elsa, presso la Bottega Roots.

A seguito dell’uscita dell’album/EP “La Madrugada”, pubblicata da Top Records di Milano e prodotto, presso The Cave studio di Daniele Grasso, a Catania; è ormai alle porte l’uscita dell’album “La Stanza di Seta”, consentendo alla formazione calabrese di raggiungere la Spagna il prossimo 9 settembre. Intanto domani si preannuncia un’altra importantissima data presso “Le Trottoir” di Milano. www.spazionigra.it

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