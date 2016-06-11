La Madrugada Tour approda a Colle Val D’Elsa
Il cantautore calabrese Luciano Amodeo, in arte Nigra, porta La Madrugada Tour a Colle Val d'Elsa e annuncia l'album La Stanza di Seta
11 Giugno 2016 - 16:29 | di Vincenzo Comi
La Madrugada Tour del cantautore Luciano Amodeo, in arte Nigra, prosegue il proprio cammino.
Dopo l’esordio del 23 marzo scorso presso il Teatro Sullo Stretto di Villa S.G. e le successive date che hanno portato la band in ben oltre 15 località d’Italia, Il progetto “Nigra” approda in data odierna a Colle Val D’Elsa, presso la Bottega Roots.
A seguito dell’uscita dell’album/EP “La Madrugada”, pubblicata da Top Records di Milano e prodotto, presso The Cave studio di Daniele Grasso, a Catania; è ormai alle porte l’uscita dell’album “La Stanza di Seta”, consentendo alla formazione calabrese di raggiungere la Spagna il prossimo 9 settembre. Intanto domani si preannuncia un’altra importantissima data presso “Le Trottoir” di Milano. www.spazionigra.it
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