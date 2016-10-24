La Mediterranea installa 10 defibrillatori
Apparecchi nei punti più frequentati della Cittadella Universitaria e nelle due residenze degli studenti: 28 persone formate al primo soccorso avanzato
24 Ottobre 2016 - 13:34 | di Redazione
L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha installato 10 defibrillatori semiautomatici nei punti chiave della Cittadella Universitaria, incluse le due residenze per gli studenti in via Roma e via Manfroce, per offrire a tutti coloro che studiano e lavorano un qualificato intervento di primo soccorso in caso di necessità.
La distribuzione degli apparecchi salva vita è stata determinata tenendo conto dei luoghi più frequentati e facilmente raggiungibili:
- Atrio III lotto
- Palestra III lotto
- Protocollo piano terra – Torre 2
- Atrio plesso didattica di Architettura
- Atrio Agraria
- Atrio Ingegneria ED II
- Atrio segreteria Ingegneria ED I
- Atrio Aula magna Ingegneria
- Residence di via Roma
- Residence di via Manfroce
In tutto l’Ateneo, 28 persone sono state formate con un corso di primo soccorso avanzato.
Accanto ad ogni apparecchio saranno indicate le persone preposte all’uso e i recapiti per un pronto intervento.
In Italia le malattie cardiovascolari sono la causa di oltre il 41% dei decessi mentre le morti cardiache improvvise, in cui il decesso avviene entro un’ora dall’insorgenza dei sintomi, colpiscono ogni anno tra i 45.000 e i 60.000 italiani.
I fattori che incidono positivamente sulle probabilità di sopravvivenza delle vittime sono strettamente dipendenti dalla precocità di intervento.
Il defibrillatore fa un’analisi del ritmo cardiaco e se riscontra la necessità di dare una scarica lo segnala all’operatore di primo soccorso per gli immediati interventi nell’attesa dell’arrivo degli operatori del 118.
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