Reggio Calabria vista come ‘una donna scura, ricurva sul mare‘. Inizia così la poesia che Francesca dedica alla sua terra e che ha inviato alla nostra redazione. Un’immagine elegante e al contempo malinconica, ricca di forza evocativa. Nella poesia di Francesca non mancano riferimenti crudi, veri e sinceri, che fotografano in tutta la sua bellezza e la sue difficoltà Reggio. Di seguito il testo della poesia.

è una donna scura

ricurva sul mare

avvinghiata alla roccia

come un figlio al seno

come un cancro al seno tra le rughe la terra

le sporca il grembiule

rancido nel malaffare

come uno stupro

come un abuso è una madre sospesa

tra luglio e dicembre

è una foglia d’autunno

dentro un fetido pozzo una storia patetica

film muti, più muti

un amore impaziente

che non sa spirare la mia città

ricurva sul mare

avvinghiata alla vita

come un figlio al seno

come me a lei

come un matto al senno