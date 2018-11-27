L’associazione culturale VIOLA INSIDE, costituitasi nell’Agosto scorso e riservata agli ex tesserati della Viola Basket, è lieta di comunicare che lunedì 17 Dicembre alle ore 16, nella sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, con il patrocinio del Consiglio Regionale , del CONI Calabria e del Panathlon Club, avrà luogo la presentazione del libro “La mia Itaca” del Coach Tonino Zorzi, l’uomo che in riva allo stretto ha scritto strepitose pagine di grande pallacanestro.

All’evento saranno presenti oltre all’autore, alcuni protagonisti della squadra dei favolosi anni ottanta. Grazie alla sensibilità del tecnico Zorzi e della casa editrice BASKETCOACH nella persona del suo presidente Petrucci, una percentuale della somma incassata attraverso la vendita del libro (sarà allestito un desk all’ingresso della sala), verrà devoluta al comitato tifosi che tanto meritoriamente si sta prodigando per garantire la continuità della stagione della Viola. Sarà un contributo finalizzato esclusivamente al pagamento delle spettanze ai giocatori e allo staff tecnico.