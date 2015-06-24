La musica del cambiamento: seconda edizione per il festival musicale all’interno del bene confiscato

Anche per questa estate, l’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da quattordici anni opera nel territorio per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione delle risorse personali, mette a disposizione dei giovani diversi strumenti per trascorrere in maniera differente e “non banale” questi mesi caldi nella nostra città. Dal 27 giugno prenderà il via l’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, dal titolo “Live@Village – La musica del cambiamento”, un festival musicale che si svolge all’interno del Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca. di Reggio Calabria), bene confiscato alla ‘ndrangheta e concesso nel febbraio 2010 all’associazione,che in questa struttura sul mare ha realizzato un centro per la formazione integrale e continua, attraverso esperienze residenziali e altre attività di animazione.

Lunedì 22 giugno alle ore 19 si è svolta la conferenza di presentazione del festival che, come ha illustrato Roberto Macry Correale, responsabile dei progetti musicali dell’associazione, prevede per quest’anno quattro concerti, serate-evento nelle quali sarà dato spazio alla musica cantautorale, band e giovani artisti che, a titolo gratuito, allieteranno le serate con spettacoli di musica live.

Si inizierà il 27 giugno con Mad Simon e Fortunato Trefiletti, per seguire il 17 luglio con Teresa Mascianà e i Donatori di Organo, il 7 agosto con un Indie Calabria Contest, e concludere il 10 settembre con Domenico Bucarelli e la Brema’s Band. “Credo in chi si impegna per la riappropriazione della città, anche attraverso la musica e la cultura – ha affermato Mad Simon, intervenendo alla conferenza-, e ho accettato subito l’invito di presentare il mio nuovo lavoro, “Love Addiction”, un mix di soul, rap, raggae in acustico, con Fortunato Trefiletti, per parlare dell’amore nelle sue diverse sfaccettature” Nella cornice di un bene confiscato alla criminalità organizzata, il “Live@Village” si propone come occasione di incontro e di divertimento, per andare oltre l’imperante cultura mafiosa e per poter vivere momenti di condivisione, grazie ad uno strumento di forte aggregazione e veicolo di messaggi rappresentato dalla musica.

Per questa seconda edizione del Live@Village, inoltre, l’associazione Attendiamoci ha creato una rete di collaborazione con altre realtà che, a titolo gratuito, hanno aderito all’iniziativa e saranno protagoniste delle quattro serate: il contenitore di idee “Iamu.it”, piattaforma di comunicazione digitale; l’azienda “Calabria Pallet”, che fornirà alcune strutture in legno, che verranno utilizzate dai deejay Paolo Cammera e Francesco Minniti e dal presentatore Maurizio Valenti, che si alterneranno nel corso delle quattro serate, in apertura dei concerti; e la startup “Marco&Davide”, un brand che si occupa della produzione artigianale di accessori di moda di pregio, utilizzando tessuti di legno, sughero e seta, ideata da due giovani fratelli reggini, Marco e Davide Bellocco, che offriranno dei prodotti da loro realizzati, che verranno sorteggiati in ogni serata.

Il filo conduttore del cambiamento si riscontra anche nel secondo grande appuntamento pensato dall’associazione Attendiamoci per la stagione estiva: il festival di giochi in spiaggia dal titolo “Scirocco Games! Mafia fuorigioco”, che si svolgerà dal 3 al 5 luglio sempre nello scenario del Villaggio dei Giovani. Come ha spiegato Felice Chirico, socio di Attendiamoci, partendo dal riscontrato modus operandi diffuso del ragionare come individui, come monadi, si è deciso di ideare un evento che metta in rete diverse realtà del territorio: associazioni, ordini professionali e forze dell’ordine, con l’obiettivo di andare oltre la cultura mafiosa, attraverso il gioco di squadra.

A conclusione delle tre giornate di giochi e condivisione, domenica 5 luglio ci sarà un concerto live dell’artista reggina Micaela Foti, che ha deciso di sostenere questa iniziativa, insieme al cantautore Antonio Condello, che darà avvio alla serata musicale. Via Cardinale Portanova n.184 – 89124 Reggio Calabria (RC) tel/fax: 0965.312689 | mobile: 320.2591687 | CF: 92035090809 www.attendiamoci.it | info@attendiamoci.it MILANO • PAVIA • REGGIO CALABRIA • ROMA Associazione Attendiamoci ONLUS BE YOUNG, BE SMART Immaginare dei giovani che, all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, ascoltano musica, giocano, si conoscono, si divertono in modo sano e semplice è un primo passo verso un cambiamento che è, sempre di più, possibile.

L’appuntamento è, quindi, per la prima serata del “Live@Village”, sabato 27 giugno al Villaggio dei Giovani, dalle ore 21, per gustare un panino ed una bibita ed attendere, insieme, l’inizio del concerto di Mad Simon e Fortunato Trefiletti.

Per maggiori informazioni sulle serate in programma, è possibile visitare i siti web www.attendiamoci.it // www.villaggiodeigiovani.it // pagina Facebook Attendiamoci Onlus oppure contattare i numeri 333 561 1026 o 347 6086 215.