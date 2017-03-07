La musica folk-balcanica di Nosenzo sbarca nella Piana di Gioia Tauro – VIDEO
Un trio e un sound che fa ballare: il cantautore Nosenzo porta tra Piana di Gioia Tauro e Villa San Giovanni le sonorità del folk balcanico, dal gipsy al jazz
07 Marzo 2017 - 10:05 | di Vincenzo Comi
“Ho letto molte storie sulle origini del mio cognome. Quella che preferisco è senza senZo cioè senza terra” – afferma il cantautore. “Senza terra non è solo la mancanza di un bene primario come lo è la terra per i contadini. Ma anche, in una lettura più attuale, la necessità di far si che sia la Terra la nostra casa. Senza confini, senza nazioni. Un messaggio che in Calabria, terra di migranti ed emigranti è di grande attualità”
Il cantautore, insieme al suo trio, presenterà brani tratti dal suo Ep Io vengo dal sud e molti inediti. Un concerto che è una festa, un sound che fa ballare e unisce con eleganza le due sponde dell’Adriatico, dal folk abruzzese alle sonorità della musica popolare est europea, dal gipsy al jazz.
Nosenzo ha condiviso il palco con Bandabardò, Africa unite, Ziggy Marley, Folkabestia, Banco, Junior Kelly, Peppe Servillo e tanti altri. Nell’agosto 2016 Nosenzo ha suonato con Tonino Carotone ed è stato ospite del prestigioso Arianofolk Festival insieme a Daniele Silvestri.
Il cantautore chitarrista suonerà venerdì 10 marzo al temple Pub di Gioia Tauro e sabato 11 al Nuvola Rossa di Villa San Giovanni
Video
Io vengo dal sud – https://www.youtube.com/watch?v=uPBa5PEKt4k
Il mio circo colorato – https://www.youtube.com/watch?v=ORq6FfDCYhs
Nosenzo-Unplugged(shorts)@NaCosetta2016 – https://www.youtube.com/watch?v=a6nLO0dbZmQ
Nosenzo@Sanremo – Road to Rock in the Casbah – www.youtube.com/watch?v=a_SBgB7fDyo
NosenzoLive@ILoveL’Aquila2016 – https://www.youtube.com/watch?v=QLGKjr4pyXo
Nosenzo@ArianoFolkFest2016 –
Foto
https://www.facebook.com/nosenzoufficiale/photos/
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