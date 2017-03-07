La musica folk-balcanica di Nosenzo sbarca nella Piana di Gioia Tauro – VIDEO

Un trio e un sound che fa ballare: il cantautore Nosenzo porta tra Piana di Gioia Tauro e Villa San Giovanni le sonorità del folk balcanico, dal gipsy al jazz

“Ho letto molte storie sulle origini del mio cognome. Quella che preferisco è senza senZo cioè senza terra” – afferma il cantautore. “Senza terra non è solo la mancanza di un bene primario come lo è la terra per i contadini. Ma anche, in una lettura più attuale, la necessità di far si che sia la Terra la nostra casa. Senza confini, senza nazioni. Un messaggio che in Calabria, terra di migranti ed emigranti è di grande attualità”

Il cantautore, insieme al suo trio, presenterà brani tratti dal suo Ep Io vengo dal sud e molti inediti. Un concerto che è una festa, un sound che fa ballare​ e unisce con eleganza le due sponde dell’Adriatico, dal folk abruzzese alle sonorità della musica popolare est europea, dal gipsy al jazz.

Nosenzo ha condiviso il palco con Bandabardò, Africa unite, Ziggy Marley, Folkabestia, Banco, Junior Kelly, Peppe Servillo e tanti altri. Nell’​agosto 2016 Nosenzo ha suonato con Tonino Carotone ed è stato ospite del prestigioso Arianofolk Festival insieme a Daniele Silvestri​.

Il cantautore chitarrista suonerà venerdì 10 marzo al temple Pub di Gioia Tauro e sabato 11 al Nuvola Rossa di Villa San Giovanni​​

Video

Io vengo dal sud – https://www.youtube.com/watch?v=uPBa5PEKt4k

Il mio circo colorato – https://www.youtube.com/watch?v=ORq6FfDCYhs

​Nosenzo-Unplugged(shorts)@NaCosetta2016 – https://www.youtube.com/watch?v=a6nLO0dbZmQ

Nosenzo@Sanremo – Road to Rock in the Casbah – www.youtube.com/watch?v=a_SBgB7fDyo

NosenzoLive@ILoveL’Aquila2016 – ​​ https://www.youtube.com/watch?v=QLGKjr4pyXo

Nosenzo@ArianoFolkFest2016 –

Foto

https://www.facebook.com/nosenzoufficiale/photos/