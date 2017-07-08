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La ‘Nchiambara’, la tipica Frittata di cipolle Calabrese

Sapori di Calabria racconta la frittata di cipolle che in alcune località si chiama anche Maiatica: ingredienti e preparazione

08 Luglio 2017 - 13:21 | di Eva Curatola

Frittata di cipolle calabrese, la 'Nchiambara

Sapori di Calabria è la rubrica di CityNow che nasce dall’intento di promuovere e far conoscere le più celebri ricette della nostra terra. Ogni settimana vi proporremo infatti un piatto tipico calabrese, raccontandone la storia e descrivendovi i procedimenti per la preparazione. Oggi parliamo della ‘Nchiambara’, la frittata di cipolle, che in alcune località è chiamata anche ‘Maiatica’.
Si tratta di una ricetta tipica della nostra regione, soprattutto per l’ingrediente principale necessario alla preparazione, ovvero la cipolla.
La punta dello Stivale è infatti conosciuta a livello mondiale per la produzione di questa pianta che da secoli cresce nella fascia costiera che va da Nicotera ad Amantea. Chi è che non conosce infatti la meravigliosa ‘cipolla di Tropea’?
Quello della Nchiambara è un piatto semplice e veloce ideale per l’estate. La ricetta è originaria della provincia di Cosenza, come ogni tradizione che si rispetti però ogni Provincia e ogni famiglia hanno una loro versione particolare che la contraddistingue dalle altre.
Vediamo insieme la ricetta della Frittata di Cipolle!
Ingredienti

  • 1 cipolla rossa di Tropea (circa 60 g)
  • 80 g di farina
  • 100 g di acqua (utilizzate l’acqua di ammollo della cipolla)
  • Aceto di vino bianco (1 cuc.no)
  • Sale q.b.
  • Pepe nero q.b.
  • Olio di oliva q.b.

Preparazione
Sbucciate la cipolla e tagliatela a rondelle sottilissime, versate i pezzetti in una ciotola e coprite con acqua. Aggiungere un cucchiaino di aceto. In seguito mescolare, chiudere la ciotola col coperchio ermetico e lasciare riposare la cipolla per circa 24 ore.
Passato questo lasso di tempo, aprire il contenitore, scolare le cipolle tenendo l’acqua da parte e lasciatele sgocciolare per eliminare l’acqua in eccesso.
Nel frattempo preparare la pastella mescolando 80 g di farina con 100 g dell’acqua delle cipolle che avevamo tenuto da parte, aggiungere un pizzico di sale e di pepe nero per dare un sapore più speziato a quella che sarà poi la nostra frittata.
A questo punto mescolare fino ad ottenere una pastella densa e priva di grumi. Aggiungete le cipolle tagliate a rondelle e mescolare.
Versate un filo d’olio d’oliva in una padella antiaderente e quando l’olio è caldo versare la pastella, stando bene attenti a farla stendere completamente sulla superficie della padella.
Far cuocere la frittata da un lato e quando sarà dorato e croccante girare la frittata con l’aiuto di un piatto o un coperchio e fare cuocere anche dall’altro lato. Quando anche quest’ultimo sarà dorato e croccante come il precedente, sollevare la frittata e riporla per qualche minuto in un piatto rivestito di carta assorbente in modo da eliminare l’olio in eccesso. Tagliare a spicchi e servire.

Buon appetito e al prossimo appuntamento di “Sapori di Calabria”!

Immagine di corredo per la rubrica Sapori di Calabria sulla 'Nchiambara

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