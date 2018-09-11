Il martedì chiude le Festività Mariane a Reggio con processione, concerti e spettacoli in piazza e i fuochi d'artificio di mezzanotte

Dopo la veglia del venerdì e la processione del sabato, l’altro giorno simbolico per omaggiare la Madonna della Consolazione è certamente il martedì. Durante questo giorno infatti la Sacra Effigie viene portata a spalla dai portatori sul Corso Garibaldi per poter essere ammirata ancora una volta dal popolo reggino.

I negozi abbassano le serrande, i lavoratori prendono qualche ora di permesso, i bambini si riversano per le strade, tutto per poter partecipare ad una tradizione che ormai conta più di 500 anni.

Il martedì chiude, tradizionalmente, le Festività Mariane e sono davvero tanti gli eventi in città organizzati durante questo speciale giorno. Noi di CityNow abbiamo racchiuso per voi tutti quelli più importanti all’interno del nostro articolo.

Orario e percorso della processione

La processione avrà inizio alle ore 18:00 e toccherà diversi punti importanti del nostro centro città, tra questi: Piazza Duomo, Corso Garibaldi direzione nord, via Osanna, via Miraglia, via P. Foti, Corso Garibaldi fino a piazza Garibaldi, rientro a Piazza Duomo.

In queste ed in altre zone della città la festa continua anche dopo la processione, come per esempio sul km più bello d’Italia, dove da giorni i reggini hanno la possibilità di partecipare a ‘Scirubetta – il Festival del gelato artigianale‘.

Spettacoli e concerti in piazza

Gli eventi proseguono anche a Piazza Camagna dove alle 21:30 sarà possibile partecipare alla brillante commedia in due atti “Cosi, Cosi, Cosi Non Mi Si Cuntunu” di Lucio Maria con regia di Pasquale Cuzzocrea. A Piazza Castello invece alle ore 22:00 va in scena ‘Riggiu canta e balla‘ con l’esibizione di gruppi folkloristici.

In tanti di certo attendono il concerto di Mimmo Cavallaro, artista locale conosciuto in tutto il mondo, alle ore 21:30 a Piazza Garibaldi. La musica è da sempre protagonista dell’ultimo giorno della festa locale e non può mancare un grande concerto a chiudere la tradizione, a Piazza del Popolo infatti i reggini potranno cantare sulle note di Ermal Meta, vincitore del Festival di Sanremo.

I fuochi d’artificio di mezzanotte

A chiudere definitivamente i festeggiamenti in onore della nostra patrona, Maria della Consolazione, saranno i giochi pirotecnici che cominceranno a mezzanotte dal lido comunale.