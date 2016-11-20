La Pol. Futura batte Paola 4 a 1

Marcatori Futura: 2 Gil 2 Votano

Tre punti importanti per dare continuità alle prestazioni delle ultime giornate.

Tre punti conquistati contro una squadra determinata e ben messa in campo da mister Chiappetta .

La Futura non poteva sbagliare e così è stato.

Parte subito forte dopo 30 secondi con un gol spettacolare di Gil che supera sulla fascia due avversari e calcia in maniera imparabile verso la porta avversaria.

Arrivano prima della fine del primo tempo i due gol di Votano che portano il risultato sul 3 a 0.

Il primo gol al termine di una azione ben costruita da Simone Martino e Gil che mettono Votano davanti alla porta libera , mentre il secondo gol personale è frutto di una zampata sotto porta su respinta dell’ottimo portiere avversario.

Si riparte nel secondo tempo con un Paola che pressa creando qualche problema all’esperto Martino che viene trafitto dopo un errore in fase difensiva della squadra di casa.

Diverse le occasioni in ripartenza per la Futura che approfitta degli spazi lasciati e che non vanno in porto per la bravura dell’estremo Paolano fino a quando Gil, dopo l’ennesima azione costruita, ristabilisce le distanze e fissa il risultato sul 4 a 1 finale.

Al termine della partita applausi per tutti dai circa 400 presenti sugli spalti .