La Polisportiva Futura batte l’Odissea 2000

Davanti a un grande pubblico al Botteghelle la Futura supera l'Odissea 2000 con un gol a due secondi dalla fine e conquista tre punti importanti

Al cospetto di un grande pubblico, che ancora una volta era presente al Botteghelle, la Futura ha la meglio su una Odissea 2000 mai doma.

Partita vibrante, tattica che ha appassionato tutti.

La Futura, pur con l’assenza per infortunio di Simone Martino, entra in campo concentrata come mai. Serve però il solito Caminero con una splendida azione personale a portare avanti la squadra di casa tra gli scroscianti applausi dei presenti.

Dopo diversi capivolgimenti di fronte gli ospiti a 8 dalla fine esauriscono il bonus dei falli che consentono a Gil di trasformare due tiri liberi.

Da segnalare il gol degli ospiti sul 2 a 0 con il primo tempo che si conclude quindi 3 a 1.

Il secondo tempo e il portiere di movimento

Nel secondo tempo subito mister Sapinho indossa la maglia del portiere di movimento e cerca di utilizzare proprio l’uomo di movimento per cambiare l inerzia della partita .

È Votano però a conquistare palla ripartendo e praticamente accompagnando la palla in rete.

Tantissime occasioni da entrambe le parti con in cattedra il portiere Martino ed il suo collega Rossanese.

Comunque l’Odissea accorcia le distanze con due bellissimi gol figli del portiere di movimento e dopo un palo interno colpito dalla Futura con Labate a conclusione di una splendida azione personale.

Il finale e i tre punti

Con tanta sofferenza la Futura a 2 secondi dalla fine, al termine di una azione insistita degli ospiti, chiude la partita con un tiro, dalla sua area, di Fabio Ecelestini contro la porta sguarnita.

Finisce così con il pubblico che da il giusto tributo a Gil e compagni che riescono a conquistare 3 punti importanti per il proseguo della stagione .

La partita sarà trasmessa da Rtv canale 14 digitale terrestre e in streaming sul sito della televisione , domenica pomeriggio alle ore 19.00