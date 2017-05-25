La Polisportiva Futura si tinge d’Azzurro

C’è anche Giuseppe Liuzzo, laterale della squadra del Comune di Motta San Giovanni, tra i 18 giocatori convocati per il terzo raduno previsto per i ragazzi nati negli anni 2000 e 2001. Il raduno è previsto per domenica 28 maggio al PalaErcole di Policoro, in provincia di Matera.

La finalità della convocazione è quella di formare la squadra che rappresenterà l’Italia in Portogallo, dove parteciperanno, oltre ai padroni di casa e all’Italia, la Spagna e l’Olanda.

Giuseppe Liuzzo, talento mottese, nativo di Lazzaro, comune di Motta San Giovanni, milita ormai da 4 anni con la società del presidente Cogliandro, già convocato nella rappresentativa Calabria ed ha partecipato al torneo delle regioni.

La convocazione di Liuzzo dimostra che la scelta di dare attenzione alla linea verde premia sempre.

La Polisportiva Futura – che fin da subito si era prefissata di allestire un settore giovanile all’avanguardia con gli obiettivi di educare i ragazzi con sani valori etico-sportivi e di “costruire” atleti che possano costituire l’ossatura per gli anni successivi garantendo così la sopravvivenza dello sport nel comune di Motta San Giovanni attraverso l’ottimizzazione delle risorse economiche, tecniche e soprattutto umane – con questa convocazione ha messo in bacheca un ulteriore trofeo.

Notizia, quella della convocazione del Liuzzo, che stranamente poco spazio ha trovato nei media e nelle testate online locali. Il bello di questo sport è anche questo.

