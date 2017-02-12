La Polisportiva Futura vince la sfida con il Regalbuto
Vittoria sofferta ma importante per la Polisportiva Futura, che supera il Regalbuto al Botteghelle e risale in classifica
12 Febbraio 2017 - 09:39 | di Redazione
Vittoria tanto sofferta quanto importante per la Pol. Futura che porta a casa 3 punti che gli consentono di risalire in classifica verso posizioni importanti.
Partita affrontata con la massima attenzione dai ragazzi di casa che approcciano bene , controllano la partita dalle prime battute , consapevoli di avere di fronte una ottima squadra guidata da un grande mister.
Il primo tempo
Da segnalare nel primo tempo un rigore sbagliato da Gil, che calcia alto, un palo a portiere battuto colpito da Votano ed una splendida giocata da pivot di F. Martino che viene parata in maniera spettacolare dal portiere ospite.
Il secondo tempo inizia con il Regalbuto che alza i ritmi facendo un pressing a tutto campo.
La ripresa e il gol di Calabrese
Proprio in questa fase Calabrese ruba palla a centrocampo ad un avversario presentandosi da solo davanti al portiere che riesce ad infilare in uscita con uno splendido rasoterra.
Esplode il Botteghelle ed a seguire due nitide azioni da gol di F. Martino e Votano che vengono sprecate malamente.
Da segnalare nel frattempo due belle parate di Tonino Martino che mantiene il vantaggio per la Futura.
A 2.30 dalla fine arriva l’espulsione di un giocatore del Regalbuto per doppia ammonizione.
A questo punto Mardente ordina ai suoi di tenere palla per fare trascorrere i due minuti di superiorità numerica e così riesce a controllare la partita fino al triplice fischio.
Complimenti senza dubbio al Regalbuto ma contro una Futura ben organizzata c’è stato poco da fare.
Partita corretta e per concludere buono l’arbitraggio.
SERIE B sesta di ritorno
POL FUTURA – FUTSAL REGALBUTO 1 a 0
marcatore : Calabrese
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