La Polisportiva Futura pareggia con il Cefalù

Prima di parlare della partita è doveroso ringraziare il presidente Castiglia, il ds Fiduccia e tutta la società per l’ accoglienza riservata alla Futura prima, durante e dopo la partita.

Una bellissima giornata di sport ed una partita intensa avvincente e spettacolare che ha regalato ai 400 spettatori presenti uno spettacolo degno di un grande futsal.

La cronaca dell’incontro

La cronaca della partita inizia con una azione pericolosissima del Real dopo 10 secondi.

La Futura riordina le idea e con Labate va in vantaggio dopo una azione ben costruita.

Dopo pochi minuti il bellissimo raddoppio di testa di Francesco Martino imbeccato dal portiere Martino ( migliore in campo ) con un lancio perfetto dalla sua area.

Il Real non ci sta e dopo una serie di belle parate del portiere reggino su due ripartenze si riporta a 2 minuti dalla fine sul 2 a 2.

Simone Martino, a 20 secondi dalla fine, colpisce il palo a portiere battuto.

Il finale: sorpassi e pareggio a Cefalù

Si riparte con il Cefalù che vuole vincere ma è un sontuoso Ecelestini a recuperare palla e infilare con un rasoterra forte imprendibile il portiere siciliano.

Il Cefalù non ci sta e ancora una volta pareggia e si porta in vantaggio dopo diverse occasioni da entrambe le parti .

Dopo l’espulsione di Pedaliera per proteste, trascorsi i due minuti di superiorità senza colpire, la Futura con un grande Gil trova il pareggio e dopo qualche minuto si riporta in vantaggio a 5 dalla fine al termine di una azione corale con il bomber Votano.

Il Real gioca con il sesto uomo e a 2 dalla fine fissa il punteggio sul 5 a 5.

Per la cronaca rimane un’azione da gol di Votano che non riesce a concretizzare in contropiede su servizio di Caminero.

Va bene così comunque una partita degna di una grande squadra che deve ricominciare a credere nelle proprie potenzialità ed invertire un andamento altalenante da inizio stagione.

Marcatori : LABATE – MARTINO F – ECELESTINI – GIL – VOTANO