La Polisportiva Mirto Crosia ritrova il terreno di gioco del “Massimo Russo”, dopo un accurato restyling estivo, per la prima uscita stagionale ufficiale. L’occasione sarà gara due della Coppa Calabria, in programma per domani (Domenica 10 Settembre 2017) con inizio alle ore 17 contro il Città diRossano. C’è grande attesa nel pubblico mirtocrosiota pronto a vedere all’opera la formazione allestita dall’entourage del neo presidente Giuseppe Tallarico “Capitano” e dallo staff tecnico. Una rosa ben fornita della giusta dose di esperienza ma anche da quel carico di giovani promettenti che da sempre fanno parte della tradizione calcistica traentina. A proposito del vivaio locale è notizia battuta poche ore fa, del passaggio di Matteo Pugliese, difensore classe ’99, dal Rende all’FC Francavilla, militante nel campionato di Serie D Gir. H.

Il risultato da ribaltare con il Città di Rossano

Ritornando alla gara di domani al “Massimo Russo”, De Vincenti e compagni in settimana hanno sudato a lungo per ribaltare il risultato dell’andata che ha visto i rosso-celesti soccombere 3-0 contro il Città di Rossano (1-0 sul campo poi stabilito definitivamente a tavolino dal Giudice sportivo, sul 3-0, a causa di un difetto di tesseramento di un calciatore extracomunitario).

Lo aveva detto, una settimana fa, mister Tedesco, nel prepartita, che per osservare le qualità tecnico-tattiche della Polisportiva Mirto Crosia si sarebbe dovuto aspettare la gara di domani. E di novità in campo, già annunciate, ce ne saranno tante.

Le novità in campo e il mercato

A partire dalla benzina nelle gambe, che sarà di più rispetto a sette giorni fa, e per finire ai due nuovi acquisti . Il mercato dei “minotauri”, infatti, ha fatto registrare due movimenti in entrata: quello del riconfermato il forte difensore Martilotti, ormai alla terza stagione in riva al Trionto, e dell’attaccante classe ’85 Francesco Le Voci, lo scorso anno prima a Cariati in Promozione e poi nelle fila dell’Atletico Corigliano in Prima Categoria dove ha collezionato 7 reti in 6 presenze. Ma prima dell’inizio del campionato (la Polisportiva giocherà la prima in esterna a Fuscalco e la seconda giornata in casa contro l’Atletico Corigliano) la dirigenza potrebbe mettere a segno altri e clamorosi colpi di mercato, proprio con l’intento di confezionare un campionato nei piani alti della classifica. Sono aperte le trattative infatti per portare in rosso-celeste il difensore d’esperienza Paolo Desario, lo scorso anno artefice della cavalcata vincente del Città di Rossano.

Questa la probabile formazione che mister Enzo Tedesco, domani, potrebbe mettere in campo per il ritorno di Coppa Calabria: tra i pali Francesco Pedace; linea difensiva a quattro con Martilotti, Lavia, Lavorato e Giuseppe Pedace; in cabina di regia Nigro e Tedesco; trequarti a tre con Taverna, De Vincenti e Capua; in avanti spazio all’unica puntaLe Voci.