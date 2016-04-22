Marò, emergenza migranti e politiche comunitarie al centro del convegno del Comitato del Fare, venerdì 22 aprile alle 17.30 a Palazzo Campanella

Venerdì 22 aprile alle ore 17.30 presso la sala “F. Monteleone” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, il Comitato del Fare ha organizzato un convegno dal titolo: “La politica estera italiana negli ultimi anni”, spunti di riflessione sul ruolo del nostro Paese e della nostra città nella comunità internazionale.

Si discuterà del caso Marò, dell’emergenza migranti, delle politiche comunitarie con riferimenti alle ultime normative vigenti e saranno esposte le esperienze personali e professionali da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria che quotidianamente operano nel nostro territorio.

Fra i relatori saranno presenti l’Avvocato Caterina Malara, Dottore di ricerca presso l’Università “La Sapienza” di Roma, i consiglieri regionali della Calabria Francesco Cannizzaro ed Alessandro Nicolò ed il Senatore della Repubblica Antonio Caridi. A concludere i lavori sarà invece il Senatore, nonché Vice Presidente del Senato, Maurizio Gasparri.