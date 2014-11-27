La positiva esperienza del K-Kids delle classi III, IV e V della Scuola Elementare Cassiodoro-Don Bosco. Pellaro: tutti a scuola di kiwanis

Piccoli Kiwaniani crescono. È davvero una bella festa, grandi e piccini insieme in perfetto stile Kiwaniano. Con tanti bambini e tante autorità kiwaniane, con il dirigente scolastico, con le maestre ed i genitori. Questo il bel colpo d’occhio offerto dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Elementare Cassiodoro Don Bosco di Pellaro, tutti “member’s ed officer’s del K-Kids”. E sul solco della tradizione kiwaniano, è il tocco di campana ha dare inizio alla Cerimonia di Passaggio di Consegne del Kiwanis Kids Pellaro Cassiodoro, un “club in miniatura” capace di dare però anche molti insegnamenti ai grandi, agli adulti. Un progetto scolastico che vede Scuola e Kiwanis insieme all’insegna di valori e progetti rivolti soprattutto a chi più ha bisogno, alla promozione di buone prassi e belle iniziative.

Il bilancio dell’anno sociale 2013-14

Un rintocco deciso che ha fatto riecheggiare nel salone delle feste il suono della campana kiwaniana quello appunto dato dalla president outcoming Federica Melona prima di proporre con piglio risoluto e garbo il sunto delle attività svolte nell’anno sociale 2013-14. Una relazione “multimediale” caratterizzata peraltro dalla proiezione di un video illustrativo dei momenti salienti proponente la sintesi di tutto quanto i piccoli kiwaniani con l’aiuto dei loro insegnanti dei loro genitori e del loro tutor Ignazio Giuseppe Romanò, sono riusciti a realizzare.

Grazie al loro impegno, con i fondi raccolti e con le iniziative benefiche messe in campo, i giovani Kiwaniani “in erba” hanno così contribuito al progetto ELIMINATE a salvare più di 500 vite di madri e bambini dal tetano materno e neonatale. “Un importante programma sponsorizzato dal Kiwanis, che aiuta a crescere meglio i nostri ragazzi”. Questo il saluto del dirigente scolastico Prof. Giovanni Marcianò, che ha ringraziato il Kiwanis ed i kiwaniani impegnati a supportare questo importante progetto che all’interno della scuola, sta trasferendo un’importante messaggio attraverso le regole ed i principi kiwaniani riassunti in “fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. Dopo il resoconto dell’anno passato, l’attenzione dei presenti si è subito spostata sull’anno che verrà. Ed è così che si è dato seguito al tradizionale passaggio delle consegne tra la president outgoing e la president incoming Giulia Praticò. Lo scambio delle spille, tre tocchi di campana e Giulia Praticò da inizio al nuovo anno sociale 2014-2015. L’esposizione di un programma ricco di impegni, volti principalmente ad aiutare i bambini di tutto il mondo attraverso i service Distrettuali, “una gomma per cancellare il TMN”, “un Uovo per la Vita” e “kiwi for kiwanis”. Tutte iniziative e raccolte fondi rivolti al progetto ELIMINATE. Ed ancora, il previsto avvio del programma TERRIFIC Kids che punta a rafforzare la personalità dei bambini attraverso degli obiettivi che ciascuno si prefigge, i progetti green – il ” giardino biblico” e il “parco verde per la scuola” ed in più tante e tante altre attività, seguite e supportate dal vicario, maestra Claudia Pirozzi e dalle maestre tutor Marcella Parrucci, Maria Lella Cuppari e Cinzia Melissari.

La nuova presidente e la squadra

La neo presidente Praticò ha quindi presentato la squadra che la supporterà durante le attività dell’anno sociale appena iniziato: Federica Melona Imm. Past President; Demetrio Latella Vice Presidente; Raffaele Novelli Segretario; Alessandro Caserta Tesoriere; Elena Scalise chair per il progetto Eliminate. Con il direttivo composto da due rappresentanti per ogni classe terza, quarta e quinta. E come in tutte le grandi occasioni, in conclusione i saluti e gli interventi delle autorità presenti: il presidente del K-Kids Reghion New Generation Riccardo Mariotto, il Presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria Emilio Collini, la Presidente del Kiwanis Reghion Anna Maria Reggio, l’advisor del club per il programma k-kids Natale Praticò, il segretario della Divisione 13 Calabria Demetrio Fiordaliso, di Antonio Rotella, componente del comitato KIEF Young Professional e responsabile distrettuale del progetto “una Gomma per cancellare il tetano”. Interventi che si sono susseguiti e si sono caratterizzati per i ringraziamenti alla dirigenza, al personale docente ed al personale ATA della scuola per aver inteso supportare tutte le attività dei piccoli kiwaniani, oltre che ringraziare i bambini e le loro famiglie per quanto svolto in nome del kiwanis.

A concludere i lavori della giornata, infine, è stata Daniela Simon, presente per l’occasione in rappresentanza del Distretto Italia San Marino nella qualità di Responsabile dei programmi sponsorizzati K-Kids che, nel suo intervento, dopo aver portato i saluti del Governatore Elio Garozzo, ha ringraziato il dirigente Marcianò per aver dato l’opportunità ai bambini di questa scuola di avviare un programma di formazione come quello sponsorizzato dal kiwanis International, precisando che è il programma che coinvolge tanti bambini nel mondo, programma che stimola i ragazzi a sviluppare il leader che c’è in loro.

La Simon ha quindi concluso il suo intervento ringraziando il club Reggio Calabria per aver investito risorse ed energie in questo programma, perché obiettivo del kiwanis è “serving the children of the word” ed il club lo sta facendo in pienezza di spirito kiwaniano. La giornata si è conclusa dopo aver posto nei locali della scuola una targa che ricorda il centennial Year dalla nascita del kiwanis 1915-2015.