La Primavera a Calabria d’Autore con Cristiana Leonello

Venerdì 24 marzo Cristiana Lionello, con Otello Profazio e Giacomo Battaglia, ripercorre la storia umana e artistica del padre Oreste a Calabria d'Autore

”IO E LUI”, è l’appuntamento in cartellone della rassegna CALABRIA D’AUTORE di venerdì 24 marzo alle ore 19:00, in cui sarà protagonista, Cristiana Lionello, figlia del grande artista Oreste.

Cristiana Lionello, attrice, direttrice del doppiaggio Italiano, insieme ad Otello Profazio, Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi, ripercorreranno la storia umana ed artistica di Oreste Lionello, che ha sempre amato Reggio e la Calabria.

La serata di venerdì, inizio di primavera, vedrà impegnata l’associazione in una serie di iniziative con una mostra floreale dal titolo ”FLORART IN STAZIONE”, la perfomance dell’artista ALLEGRA, la degustazione dei prodotti tipici ed il dolce artigianale di PRIMAVERA.

Per l’occasione, a cura dell’associazione, l’ingresso della stazione FS di RC S.CATERINA è più accogliente dopo i lavori di questi giorni con lo sfondo di azzurro ed i tocchi primaverili dell’arcobaleno a cura di Alessandro.

Infine, dalle notizie, rispetto alla rimodulazione del decreto Reggio, riparte la fase del completamento del teatro all’arena lido,avendo tempo fa, con nota stampa da parte nostra, della necessità di un altro spazio artistico in citta’,cogliamo l’occasione che il nuovo gioiello posto al centro della città, sia intitolato ad ORESTE LIONELLO.