La programmazione estiva del CIS tra storia, diritto, attualità, cinema e …

Proseguono anche per l’estate 2016, nella suggestiva cornice del Chiostro della chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, alle ore 21.00, gli appuntamenti del Centro Internazionale Scrittori della Calabria.

Da molti anni il Chiostro è divenuto, nei mesi estivi, un punto di riferimento di moltissime persone desiderose di seguire le attività artistiche, religiose e culturali che l’associazione promuove attraverso confronti, riflessioni e dialoghi.

Thailandia e Szymborska: i primi incontri di luglio

Il primo incontro, mercoledì 4 Luglio, sarà dedicato al ciclo di incontri “I grandi viaggi nel mondo”, il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, ci condurrà in un itinerario virtuale fatto di immagini e musiche alla scoperta della Thailandia e dei suoi Templi d’oro, l’incontro sarà coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS. Mercoledì 6 luglio, nel contesto del ciclo sulla Letteratura Mondiale, si svolgerà la conversazione “La gioia di scrivere Wisława Szymborska, Premio Nobel 1996”.

Relazionerà il Prof. Giuseppe Rando, ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina, responsabile di italianistica e componente del Comitato Scientifico del CIS. Leggeranno le poetesse Daniela Pericone e Caterina Scopelliti. Wisława Szymborska (Kórnik, 2 luglio 1923 – Cracovia, 1º febbraio 2012) è stata poetessa, saggista e traduttrice polacca.

Premiata con il Nobel nel 1996 «per una poesia che, con ironica precisione, permette al contesto storico e biologico di venire alla luce in frammenti d’umana realtà» e con numerosi altri riconoscimenti, è generalmente considerata la più importante poetessa polacca degli ultimi anni ed anche una delle poetesse più amate e lette dagli appassionati di poesia.

Diritto costituzionale e storia delle Olimpiadi

Venerdì 8 luglio, per il ciclo sul Diritto Costituzionale, si parlerà “Dai diritti dell’uomo ai diritti del pianeta terra?” Relazionerà la Prof.ssa Melania Salazar, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. La prof.ssa Melania Salazar è autrice di numerose pubblicazioni: volumi, relazioni, articoli, saggi e note a sentenza. Gli ambiti di ricerca riguardano, in particolare, la tutela dei diritti fondamentali, il diritto regionale, la giustizia costituzionale e la magistratura. Nel 2013 ha fatto parte della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali.

Lunedì 11, in occasione della trentunesima Olimpiade dell’era moderna che si svolgerà il cinque agosto in Brasile con la cerimonia d’apertura prevista nel maestoso stadio del Maracanà, il Cis promuove “Dal mito di Olimpia a Rio 2016” – La storia delle olimpiade come storia dell’umanità. A parlarne sarà il giornalista RAI Tonino Raffa, presidente del Panathlon Club di Reggio.

I Giochi sono nati come appuntamento sacro agli Dei, hanno sempre incarnato la voglia dell’uomo di misurarsi con i propri limiti e di competere lealmente con i suoi avversari. Mercoledì 13 luglio, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e l’Associazione Culturale “Nuovo Umanesimo” promuovono l’incontro con lo scrittore Agazio Trombetta, autore del volume “Percorsi di ricerca nella Grande Guerra”.

Il fronte marittimo meridionale d’Italia, Falzea Editore. Interverranno: Carmelina Sicari, Loreley Rosita Borruto e Agazio Trombetta. Il volume approfondisce le vicende storiche legate alla Grande Guerra nel territorio reggino e nel “Fronte Marittimo Meridionale d’Italia”, con l’ausilio di fonti archivistiche inedite, civili e militari. La suggestione della narrazione storica e l’accurato corredo iconografico rendono la lettura interessante e avvincente.