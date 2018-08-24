Questa sera, il festival “Il Federiciano” di Rocca Imperiale propone in cartellone uno spettacolo di Mimmo Cavallo. Il cantautore tarantino sarà impegnato in “Quando saremo fratelli uniti” (la storia dell’Unità d’Italia), tratto dal libro di Pino Aprile, ed eseguirà tutti i suoi successi discografici, a partire dalle ore 22:00, portando al festival un argomento che gli sta molto a cuore, come la questione meridionale.

Autore di brani per Zucchero, Albano Carrisi, Mia Martini, Gianni Morandi, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Syria, Mimmo Cavallo è un meridionalista convinto, che non ha rinunciato a cantare temi scottanti come appunto la questione meridionale, la politica e il servilismo, e per questo ha conquistato negli anni un suo pubblico, che gli è fedele e affezionato.

Il luogo di ritrovo è nella piazza della Chiesa Madre del centro storico, ribattezzata Piazza dei Poeti Federiciani in onore ai poeti che da tutta Italia e dall’estero raggiungono ogni anno il borgo calabrese per seguire la rassegna poetica. La cittadina, invasa dai poeti, con le poesie sui muri delle case che fanno da arredo urbano, è famosa per questo come “Il Paese della Poesia”.