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Vota Claudia Romeo a Miss Italia 2012 su Rai Uno

Reggio Calabria in gara a Miss Italia con Claudia Romeo. Vota il 9 e 10 Settembre via sms o telefono per sostenere la sua corsa alla vittoria

07 Settembre 2012 - 18:49 | di Redazione

Claudia Romeo, Miss Calabria 2012, in gara a Miss Italia su Rai Uno

Il 9 e 10 Settembre, Claudia Romeo, la nostra Miss Calabria 2012, rappresenterà la bellezza e il talento di Reggio Calabria al prestigioso concorso di Miss Italia, trasmesso in diretta su Rai Uno. Con i suoi 25 anni, Claudia, alta 1.75 m, capelli castano chiaro e occhi marroni, sfoggia non solo bellezza esteriore ma anche un brillante percorso accademico, essendosi laureata in Medicina e Chirurgia con 110 e lode.

“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi”. – Ernest Hemingway

Per dare il tuo sostegno a Claudia, vota il numero 018 durante le serate finali di Miss Italia. Puoi votare da telefono fisso digitando il numero 894424 e poi 018, oppure invia un sms al 47222 scrivendo 018. Ricorda: è possibile inviare fino a cinque voti consecutivi per Claudia.

La giovane reggina, che inizia a ottobre il tirocinio post laurea per l’abilitazione alla professione medica, è determinata a specializzarsi in oculistica e pediatria. Tra gli hobby, spiccano lo sport, la cucina, in particolare i dolci come il tiramisù alle fragole. Partecipando a Miss Italia, Claudia si mette alla prova in un contesto diverso dal suo usuale ambiente accademico, rappresentando la Calabria con orgoglio e determinazione.

Non perdere l’occasione di supportare Claudia Romeo nella sua avventura a Miss Italia. Il tuo voto può fare la differenza!

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